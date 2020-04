L'OMS reclama a Europa "respecte i dignitat" cap a les persones grans

El director regional de l'OMS per a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha demanat als països europeus tractar amb "respecte i dignitat" a la gent gran, ja que són elles les que tenen un major risc de desenvolupar una malaltia greu si es s'infecten amb el nou coronavirus.













I és que, tal com ha recordat, la pandèmia del Covid-19, com així es denomina a la malaltia que provoca el nou virus, està assotant de manera dràstica a la població mundial i, més especialment, al col·lectiu de gent gran.





"Donar suport i protegir les persones grans que viuen soles a la comunitat és cosa de tots. Els recordo als governs i les autoritats que totes les comunitats han de rebre suport per realitzar intervencions que garanteixin que les persones grans tinguin el que necessiten. Totes han de ser tractades amb respecte i dignitat durant aquests temps. No podem deixar ningú enrere ", ha asseverat Kluge.





EL 80% DELS MAJORS TÉ UNA MALALTIA CRÒNICA





En aquest punt, ha recordat que més del 95 per cent de les morts que s'estan registrant al món, i en concret a Europa, han ocorregut en persones majors de 60 anys, i més del 50 per cent en majors de 80 anys. A més 8 de cada 10 defuncions es produeixen en persones amb, al menys, una malaltia crònica com, per exemple, cardiovascular, hipertensió o diabetis.





"El suport a la gent gran, les seves famílies i els seus cuidadors és una part essencial de la resposta integral dels països a la pandèmia. Durant els períodes d'aïllament i quarantena, la gent gran necessiten un accés segur a aliments nutritius, subministraments bàsics, diners, medicaments per mantenir la seva salut física i atenció social ", ha postil·lat Kluge.





Al mateix temps, el director regional de l'OMS per a Europa ha avisat que un altre dels assumptes claus és atendre la salut mental del col·lectiu de gent gran, per la qual cosa ha animat els joves a parlar amb els seus avis "cada dia" per evitar que se sentin sols. "El distanciament físic no és distanciament social", ha recalcat.





D'altra banda, Kluge ha subratllat l'important paper que exerceixen els professionals sanitaris, advertint així als governs que no poden retallar pressupostos per a serveis sanitaris essencials i que han de proporcionar-los informació, formació i equips de protecció individual adequats.





"És crucial que donem suport a tots els treballadors de salut i d'assistència social i que prestem especial atenció a aquells que brinden serveis d'Infermeria i assistència social per a gent gran. Donar suport i protegir les persones grans que viuen soles a la comunitat és assumpte de tots ", ha tancat.