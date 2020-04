El jutge del jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell ha demanat informació a les administracions implicades per estudiar la "versemblança" de la denúncia feta per un particular contra la Conselleria de Salut per la retirada de botigues de l'Exèrcit de l'hospital de campanya de Sabadell.





Així ho ha informat aquest divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), detallant que ha fixat un període de 48 hores per aportar la documentació a les diferents institucions.









Aquest dijous un particular va interposar una denúncia contra Salut, i reclamant mesures cautelars, després que aquest dimecres l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, carregués contra la Generalitat, perquè el dia anterior una responsable detenir el muntatge de les botigues de l'Exèrcit sobre el tartan de la pista coberta d'atletisme de la ciutat, que s'ha transformat en un hospital de campanya.





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va assegurar que no s'havia paralitzat l'adequació del complex esportiu i que es va optar per la mateixa distribució que en els pavellons habilitats a Barcelona, en ser "més còmoda per a pacients i professionals".





El Cap de l'Estat Major de la Defensa, el general Miguel Àngel Villarroya, va explicar aquest dijous, a la roda de premsa al Palau de la Moncloa, que la decisió de retirar les botigues es va prendre "en coordinació" amb el Govern.