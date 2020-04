El FMI empitjora les seves previsions i pronostica una recessió més profunda que la de 2008

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha empitjorat els seus pronòstics pel que fa a l'economia mundial, considerant que ja està en una recessió "molt pitjor" que la del 2008, segons ha indicat aquest dijous la directora gerent de la institució, Kristalina Georgieva, en una roda de premsa conjunta per via telemàtica amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





D'aquesta manera, Georgieva ha rebaixat la seva previsió, ja que tant el 23 com el 27 de març va assegurar únicament que la recessió d'aquest any anava a ser "tan dolenta o pitjor" que la del 2008.





"Aquesta és una crisi com cap altra. Mai en la història de l'FMI havíem vist a l'economia mundial acostar-se a una aturada. Estem en recessió i és molt pitjor que la crisi financera global [de 2008]", ha explicat Georgieva.









La búlgara ha indicat que l'OMS té la tasca de protegir la salut de la gent, mentre que l'FMI ha de dedicar-se a salvaguardar la salut de l'economia. Per aquest motiu, tots dos han de treballar junts.





La màxima dirigent de la institució amb seu a Washington ha assegurat que aquesta és "l'hora més fosca de la humanitat", ja que el coronavirus Covid-19 comporta una amenaça per a tot el planeta, de manera que cal que hi hagi unitat per "protegir els més vulnerables".





Georgieva ha recordat que l'FMI té preparat un bilió de dòlars (925.966.000 d'euros) en capacitat de préstec per ajudar els mercats emergents i economies en desenvolupament, que són els més exposats a aquesta crisi.