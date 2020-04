L'Hospital de la Mar i de Sant Pau compten amb dos pavellons municipals de suport

El Consorci Sanitari de Barcelona ha habilitat dos pavellons municipals que acolliran a les seves instal·lacions a pacients amb coronavirus de l'Hospital de la Mar i l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.





Els espais habilitats són el centre esportiu municipal Guinardó --amb 100 llits -, i el centre esportiu Claror Marítim --amb 72 llits -, han informat l'Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Salut en sengles comunicats aquest dissabte.





Amb sis sales diferents, el pavelló de suport a l'Hospital de Sant Pau acollirà des d'aquest diumenge a pacients estables, que portin ja cinc dies o més dies hospitalitzats.





El pavelló Claror Marítim es divideix en dues unitats, una per a pacients greus i una altra per als que estiguin en rehabilitació intensiva; tots estaran a menys d'un minut de l'Hospital de la Mar i de l'Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), ja que s'ha construït un passadís interior per connectar els tres espais.





ADA COLAU I ALBA VERGÉS



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que l'habilitació dels pavellons és el resultat d'una reorganització de mitjans duta a terme per les administracions, que han hagut de "canviar les prioritats" per fer front a la crisi del coronavirus.





L'alcaldessa ha visitat aquest dissabte els dos espais al costat de la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, que ha destacat la col·laboració entre professionals i administració en la construcció dels pavellons.





"És una prioritat protegir els professionals perquè puguin atendre bé als pacients, i veure què podem fer perquè estiguin el millor possible" malgrat no estar dins d'un hospital, ha dit Vergés.





Vergés i Colau han destacat "el temps rècord" de les obres: en 10 dies s'han medicalitzat 3 pavellons esportius, i la setmana vinent el consistori i la Conselleria preveuen posar a disposició de l'Hospital Clínic un pavelló més, amb 200 llits.