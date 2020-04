El Govern central amplia l'estat d'alarma fins al 26 d'abril i avança que hi haurà més pròrrogues

El Govern central ha decidit prorrogar l'estat d'alarma dues setmanes més fins al diumenge 26 d'abril en el marc de la lluita contra el coronavirus, per la qual cosa el confinament duraria de moment un mes. Està previst que hi hagi alguna pròrroga més després d'aquest dia, però segons les estimacions dels experts després de les vacances de Setmana Santa podran començar a recuperar-se algunes activitats econòmiques.

















El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha decidit sol·licitar una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al pròxim 25 d'abril, inclusivament, després d'escoltar les recomanacions del grup de científics que assessora al Govern i després de reunir-se amb el Comitè Tècnic de Gestió del coronavirus, han confirmat fonts governamentals.





Es tracta de la segona pròrroga de 15 dies que demanarà el president al Congrés dels Diputats, l'autorització dels quals es necessita perquè l'actual estat d'alarma, que caduca el 12 d'abril, s'ampliï una altra quinzena més.





El president ha reconegut que "l'estat d'alarma no durarà altres 15 dies" i "a finals d'abril no haurà acabat tot". Ha preferit esperar a les pròximes setmanes per confirmar quan es posarà fi a aquesta situació d'excepcionalitat i ha donat a entendre que l'aixecament del confinament es farà pas a pas.





Sánchez ha destacat que l'objectiu de la mesura és "salvar vides". Ha començat la seva compareixença tenint un record per als malalts, les víctimes i els seus familiars, i ha considerat que malgrat les males notícies d'aquesta "guerra mai abans lliurada" les dades assenyalen que cada vegada són menys els contagiats i els morts.





"Sacrifici, resistència, moral de victòria". Això ha demanat Sánchez per a doblegar la corba, un objectiu per al qual, segons ha explicat, els experts coincideixen que fa falta "més temps". "Necessitem mantenir les mesures dues setmanes més", ha afegit.





El president ha demanat no baixar la guàrdia ni l'atenció quan disminueixi el nombre de contagis perquè "desencadenaria una segona ona" en un moment de crisi sanitària amb molts professionals de baixa per contagi del COVID-19.





A l'espera d'una vacuna o un tractament eficaç que "demorarà mesos", ha assenyalat que un equip d'experts prepara una pla per a la represa social i econòmica, en funció de l'evolució de la pandèmia.





Ha instat també Europa que protegeixi als seus ciutadans des d'un punt de vista "solidari comuna" per a salvaguardar i enfortir la UE. "Hem de donar una resposta comuna a la pandèmia a la Unió Europea".





BALANÇ









Els casos de coronavirus a Espanya s'han elevat aquest dissabte a 124.736 contagiats, 11.744 morts i 34.219 curats, segons les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat.





La responsable de l'Àrea del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, María José Sierra, ha reconegut que hi ha malalts lleus no comptabilitzats i que, segons estudis internacionals, a Espanya fins a un 15 per cent de la població podria haver passat la malaltia. Així ho ha dit en la compareixença de premsa d'aquest dissabte del comitè tècnic del coronavirus.





Així ho ha dit en la compareixença de premsa d'aquest dissabte del comitè tècnic del coronavirus: "Som conscients que hi ha moltíssims més casos lleus que no estan en les xifres de casos que estem donant". No obstant això, les dades confirmen la tendència a la baixa, la qual cosa Sierra ha atribuït a les mesures de confinament.





Els països veïns també aposten per prorrogar les mesures restrictives, com és el cas de França, on el confinament durarà fins al 15 d'abril com a mínim, mentre que a Itàlia tot sembla indicar que la situació continuarà fins al 2 de maig o fins i tot fins a mitjan mes de maig.