Amplificadors de senyal: l'article més cotitzat en temps de teletreball

Si ja ho era abans de la crisi del coronavirus, la quarantena ha consolidat a internet com el millor amic de la immensa majoria de la població. Confinats en els nostres domicilis, gran part de nosaltres recorrem a l'univers d'infinites opcions que ens ofereix la xarxa. No obstant això, aquesta situació global també està provocant una hiperconnexió que estan duent a el límit tant les infraestructures de les telecomunicacions com moltes llars, on podem trobar famílies senceres xuclant de la xarxa wifi i cobertura telefònica a el mateix temps i durant hores. Per això, avui més que mai, un amplificador 4g s'ha erigit com una eina indispensable.





MÉS SENYAL, MÉS RÀPID, MILLOR

Ordinadors, videoconsoles, tauletes, mòbils ... tots utilitzats de manera simultània i connectats a la xarxa wifi. Amb tants aparells operant alhora i tants usuaris accedint a Internet, és lògic que la connexió s'alenteixi o que no arribi a tots els punts de l'domicili. Això pot ser realment molest a l'hora de gaudir de continguts en línia i, especialment, durant les jornades laborals que ara desenvolupem des dels nostres domicilis i en on cada minut compte. És per tot això que aquests instruments, com els que ofereixen a MyAmplifiers marquen la diferència entre poder fer una videoconferència o no en temps de quarantena.





La funció d'aquests artefactes és, senzillament, aconseguir que el senyal sigui estable i accessible per als aparells que es connectin a aquesta xarxa. El que aconsegueix és portar el senyal a el major nombre de punts possibles de la casa, una cosa que depèn també en gran mesura de el lloc en el que decidim col·locar l'amplificador, ja que el nombre de "obstacles" amb els quals es trobi el senyal, com ara el nombre d'habitacions a les que hagi d'arribar, serà allò que marqui la seva eficàcia.





A l'hora d'adquirir un d'aquests instruments, hem de valorar la mida de el lloc en el qual volem instal·lar l'amplificador (un pis, una casa, un gran edifici ...) i el proveïdor del nostre servei de telefonia i internet, ja que depenent de aquest últim apartat i de la xarxa que tinguem contratadaserá més convenient un o altre model, segons s'adapti millor a les nostres necessitats.





No obstant això, no només en aquests moments de crisi els amplificadors resulten un aparell de gran utilitat. En zones aïllades, amb poca cobertura, on les infraestructures no són les adequades o que directament s'han quedat antiquades, els amplificadors aconsegueixen millorar sensiblement la recepció i el rendiment del senyal wifi. A més, la seva instal·lació és molt senzilla (és aconsellable que es disposi en un punt intermedi de l'domicili i si pot ser en algun lloc alt millor que arran de terra) i no necessita de cap tipus d'obra a grans. D'altra banda, el seu ús no està limitat només a llars, ja que molts establiments hostalers aprofiten els amplificadors per oferir un millor servei als seus clients. Perquè tenir una bona connexió a internet és útil amb i sense quarantena.