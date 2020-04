El Govern ajornarà dos mesos Successions un cop s'aixequi l'estat d'alarma

El Govern aprovarà aquest dimarts a Consell Executiu noves mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària del coronavirus, entre les quals figura ajornar dos mesos el pagament de l'impost de successions un cop s'aixequi l'estat d'alarma.





Així ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comissió parlamentària telemàtica, en què ha dit que amb aquest ajornament de dos mesos es vol facilitar que es pugui tenir temps per fer els tràmits de notaria i registradors necessaris per al pagament de l'impost.





També s'aprovarà aquest dimarts a Consell Executiu ajornar el pagament de l'impost de begudes ensucrades del primer trimestre, que en lloc d'abril es pagarà juntament amb la quota del segon trimestre, i s'ajornarà el cànon de residus i aigua en l'àmbit industrial.





"Parlem sempre d'ajornaments i mesures temporals de liquiditat", ha afegit Aragonès, que ha demanat a l'Estat el mateix esforç en les quotes d'autònoms i Seguretat Social i sense aplicar interessos de demora.





Aragonès ha posat l'accent en què el Govern ha impulsat diversos decret llei amb l'objectiu de mantenir la cadena de pagaments i la liquiditat en el teixit productiu, ha impulsat crèdits a través d'ICF i segueix pagant als seus proveïdors malgrat que els contractes estiguin suspesos per garantir els sous dels treballadors.









Ha recordat que des d'aquest dilluns, els autònoms afectats econòmicament per la crisi del coronavirus poden sol·licitar l'ajuda extraordinària de Govern, una mesura a la qual ha destinat 7,5 milions i que beneficiarà uns 4.000 treballadors amb ajuts econòmics de fins a 2.000 euros.





Ha recordat que aquestes mesures han anat acompanyades per altres en matèria de salut, com la gratuïtat del telèfon 061 i les targetes moneder per mantenir les beques menjador.





OPOSICIÓ





Des de l'oposició, el diputat de Cs José María Cano ha expressat la seva decepció pel poc abast, al seu parer, de les mesures dutes a terme pel Govern: "L'economia s'ha aturat i no s'han fet els deures. Les pimes no poden aguantar sense ingressos i moltes es veuen obligades a tancar".





Alícia Romero (PSC Units) ha apostat per sumar en la mateixa direcció i ha retret a Aragonès els retrets al Govern espanyol de Pedro Sánchez, de què ha defensat que, dels lliuraments a compte, Catalunya va rebre 260 milions d'euros el 23 de març i els 260 milions pendents s'abonaran el 17 d'abril, totalitzant 520 milions.





Pel que fa a la liquidació de sistema de finançament autonòmic, 2.260 milions corresponen a Catalunya, amb una bestreta de 1.128 milions, i també ha citat els 550 milions del Fons de Finançament Autonòmic, els 45,5 milions d'Fons Social Extraordinari, 51,3 milions del fons per salut, 5,6 milions en material sanitari --"la segona comunitat que més ha rebut"-- i tres milions per a beques menjador.





A l'igual que Romero, des dels comuns, el diputat David Cid també ha demanat no caure en la confrontació, tot i que ha coincidit amb els socialistes a veure insuficients algunes mesures de Govern, com els 7,5 milions destinats als ajuts per a autònoms, ja que ha indicat que la Comunitat Valenciana ha anunciat que destinarà 57 milions: "Són mitjanes curtes i desfasades".





Maria Sirvent (CUP) ha considerat que la crisi del coronavirus és una crisi de sistema capitalista i patriarcal: "És el moment d'una aposta valenta per redistribuir la riquesa i tocar l'impost del Patrimoni".





Per part de PP, el diputat Santi Rodríguez ha demanat a Aragonès replantejar la política fiscal de la Generalitat: "És suficient ajornar Successions o potser seria millor renunciar a gravar encara més Successions? Estaria bé que avui anunciés una treva fiscal".





Lluís Salvadó (ERC) ha defensat que el Govern ha actuat ràpid per intentar reduir el nombre de contagis i possibilitar que els pacients puguin ser atesos, alhora que ha mantingut l'atenció domiciliària, les beques menjador i ha tractat de contenir la pandèmia en les més de 1.000 residències de gent gran.





Finalment, des JxCat Jordi Munell ha incidit que és important l'alineament entre totes les administracions, i ha apostat pel foment de la indústria 4.0 i de l'economia basada en el coneixement, així com per la simplificació administrativa.