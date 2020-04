Catalunya trasllada gent gran a centres i hotels

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha informat aquest dilluns que la gent gran de residències catalanes estan sent traslladats a diferents centres i hotels per separar els que són positius de coronavirus o que tenen símptomes dels que són residents "sense cap tipus de simptomatologia".

















En roda de premsa telemàtica, ha detallat que aquests trasllats són "complexos" perquè es tracta de persones amb una mitjana d'edat de 84 anys, en un 90% amb patologies prèvies, molts amb pluripatologies i grans nivells de dependència, així com per la necessitat de trobar espais adequats per atendre'ls en bones condicions.





Ha precisat que tot i els primers trasllats, continuen buscant espais a Barcelona de la mà de l'Ajuntament, i ha detallat que a Barcelona s'ha reubicat en tres clíniques privades 128 ancians procedents de vuit residències en situació crítica.





A Terrassa (Barcelona), s'ha traslladat 11 persones que vivien a la petita residència de Mas Adeu, tots amb Covid-19, a diferents espais.





A Girona, s'ha obert l'espai Oropea, on s'han reubicat 24 persones procedents de la Residència de Sant Hilari de Sacalm, que disposa de 147 places, i al llarg d'aquesta setmana s'aniran realitzant més trasllats de les residències de Girona i voltants "que es consideren necessaris".





A Tarragona, s'han traslladat 52 residents sans de la Residència Llevant de Tarragona a l'Hotel Núria de Tarragona; aquesta residència està ubicada en un edifici on hi ha també un centre sociosanitari i un CAP, i la planta que ha deixat lliure la residència, com es podia medicalitzar, ara és un hospital per a malalts no greus, ha detallat.





A Terres de l'Ebre (Tarragona), s'està habilitant l'antiga RGG d'Amposta, amb 69 places, per acollir usuaris de residències amb malalts de coronavirus i altres usuaris amb simptomatologia lleu, i es posarà en funcionament quan hi hagi usuaris de residències que necessitin aquest recurs.





A Lleida, de moment s'han traslladat 12 persones de centre Hestia de Balaguer a la Residència de Gent Gran Bon Àrea de Guissona, i es prepara aquesta setmana el trasllat d'11 persones de la Llar de Sant Josep de Lleida a Anglesola, i deu més entre residències de Lleida.





El Homrani ha detallat també l'obertura d'altres espais per respondre necessitats socials de l'àmbit residencial, i que implica l'obertura dels albergs de Manresa (Barcelona), Olot (Girona), la Seu d'Urgell (Lleida) i Lleida per aportar espais on puguin "dormir i descansar" professionals de sector residencial, evitar els seus desplaçaments i treballar conjunts la prevenció.





A partir d'aquest dimarts, també obrirà l'alberg d'Altafulla i un centre hoteler a Barcelona; també s'han obert altres equipaments i albergs per a persones "especialment vulnerables", com la Casa de la Mar, on s'ha traslladat a 25 persones amb discapacitat que vivien en residències i presentaven simptomatologia, i l'alberg de Vic (Barcelona), amb deu persones traslladades amb el mateix quadre.





L'alberg de Cabrera de Mar (Barcelona) acull cinc nens amb la família hospitalitzada o aïllada que "no tenen més xarxa familiar"; i l'alberg d'Olot i Girona acollirà persones vulnerables.