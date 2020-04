El Corte Inglés, que planeja ampliar el seu ERTO, "vulnera la llei en matèria de seguretat i salut", segons CCOO

"El Corte Inglés està prenent decisions unilaterals que afecten els drets del seu personal, vulnerant la legislació en matèria d'organització dels torns i horaris i en matèria de seguretat i salut". Aquesta és una de les denúncies que llancen els representants de Comissions Obreres a El Corte Inglés.

















El sindicat posa el focus sobretot en les obertures en diumenges i festius. La companyia segueix "amb l'activitat laboral de preparació de comandes en línia i el servei de clic and car and collect a porta tancada".





Diverses autonomies han restringit l'horari d'obertura dels centres comercials per protegir la salut dels operaris, esgotats després de jornades intensives davant l'allau de compres de queviures pel coronavirus.





Per exemple, a Galícia -que és una de la que més llibertat ha concedit- no podran obrir Divendres Sant.





TREBALLANT A PORTA TANCADA





Del que es queixa Comissions és que a El Corte Inglés, malgrat que les portes estiguin tancades, els operaris de la secció supermercat segueixen treballant. Segons una circular de la secció sindical estem davant "una mala pràctica, encara en moments tan excepcionals com els que estem vivint, sense consultar ni acordar amb els sindicats".





Si els que mantenen la seva tasca en el supermercat tenen motius de queixa davant la sobrecàrrega de treball, el panorama per altres departaments és encara més ombrívol, però per un altre motiu.





POSSIBLE AMPLIACIÓ DE L'ERTO D'EL CORTE INGLÉS





L'empresa ha ampliat l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) tant en temps com en nombre d'afectats. Una ampliació de l'ERTO vigent afectarà 4.000 treballadors més, fins a arribar a uns 26.000 assalariats enfront dels 21.000 de la primera fase.





Són xifres filtrades a El Confidencial, doncs des de CCOO Galícia s'indica que -malgrat que aquest divendres dia 3 hi va haver una reunió amb l'empresa- els representants dels treballadors desconeixen oficialment per ara la possible ampliació de l'ERTO.





SENSE NOTÍCIES DEL 30% DEL SALARI QUE ELS ANAVA A PAGAR L'EMPRESA





Tampoc tenen informació de la promesa de la signatura de completar el salari dels afectats per l'ERTO. La Llei només obliga a pagar el 70% de la base reguladora de la mitjana dels sis últims mesos. Així Comissions reclama a l'empresa que "ens informe sobre la seva decisió de complementar fins al 100% del salari a les persones afectades pel ERTO de l'abril".





També critiquen "l''oblit' per part d'algun sindicat d'aquesta qüestió clau". Els sindicats més representatius d'El Corte Inglés a nivell estatal són Fasga, Fetico, CCOO i UGT. Els dos primers són sindicats propis de el sector de grans superfícies.





És evident que hi ha branques del Corte Inglés molt tocades pel coronavirus (per exemple, Viatges El Corte Inglés, que ja ha llançat el seu propi ERTO, com també la part de moda Sfera). No obstant això, cal tenir en compte que les compres d'aliments per part de la ciutadania s'han disparat, un 30% més el mes passat, segon dades oficials de el Ministeri d'Agricultura.





A Galícia, la cadena compta amb centres a les quatre províncies que van des de grans superfícies comercials, passant per outlets o establiments de Viatges El Corte Inglés.





L'ERTO que ja s'aplica estava afectant el 29% de la plantilla total del grup, que diu que té uns 90.000 empleats. La xifra oficial era de 25.900 treballadors acomiadats temporalment, segons el comunicat oficial de l'empresa a l'abril. Uns 2.000 empleats eren de la filial Sfera i uns 1.900 de Viatges el Corte Inglés.