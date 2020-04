Viatges El Corte Inglés planeja estendre el ERTO més enllà de l'estat d'alarma

Viatges El Corte Inglés, filial de viatges del grup de grans magatzems, ja ha presentat un primer ERTO que afecta 1.900 persones emparats per l'estat d'alarma. Sembla, però, que el grup no es quedarà aquí, i planegen un altre expedient de regulació temporal d'ocupació per a després del confinament "per raons productives".













Des de l'agència de viatges no creuen que el sector turístic vagi a recuperar-se quan acabi la crisi, de fet preveuen una llarga sequera, de manera que no es plantegen obrir fins que el negoci es recuperi.





L'objectiu, llavors, "és garantir la viabilitat del negoci i el manteniment de l'ocupació", asseguren fonts de l'empresa a Vozpópuli. L'empresa ja s'ha posat se en contacte amb els principals representants dels sindicats per començar les negociacions.