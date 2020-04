L'odissea de trobar mascaretes a les farmàcies: preus disparats, fraus i falta d'estoc

El Govern està estudiant la obligatorietat de màscares un cop que l'estat d'alarma toc al final. Entre les mesures que s'estudien durant el que ja es coneix com "fase de desescalament" en la lluita contra el coronavirus, l'ús d'aquest recurs profilàctic cobra força. No obstant això, hi ha un greu problema per a la seva implementació: no es té la seguretat que pugui proveir a tota la població.





De fet, les farmàcies tenen dificultats per rebre remeses dels seus propis distribuïdors. Els seus venedors de confiança s'han quedat sense estoc, de manera que han de recórrer a proveïdors estrangers que operen amb productes falsificats i preus inflats fins a un 200%.





Alguns distribuïdors consolidats com Cofares han alertat que s'està falsificant els seus productes. En concret, la companyia ha alertat a les seves xarxes socials que s'estan repartint màscares de la marca Aposán de manera fraudulenta. "Us preguem una atenció especial en comprar aquest producte ja que no garantim la seguretat de l'ús de mascaretes no originals", alerta la firma.









A aquesta situació cal afegir-li un increment desorbitat dels preus. Si abans de la crisi unes 25 màscares quirúrgiques costaven 0,50 euros, ara poden arribar 2,50 euros. Hi ha un risc associat a aquesta inflació, més enllà que les oficines de farmàcia han de gastar més per fer-se amb aquestes: que els ciutadans, en considerar excessiu el preu de venda, es decantin per no comprar-les.





Les màscares escassegen fins i tot per als propis professionals. El col·lapse en la distribució ha arribat a posar en risc a farmacèutics, infermers i metges, que han de reutilitzar mascaretes o fabricar-se-les ells mateixos. Gràcies a iniciatives privades o solidàries, aquesta manca de material protector ha pogut resoldre a mitges, però el problema d'abastament segueix sent el pa de cada dia dels farmacèutics.