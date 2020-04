L'OCU considera que els requisits de la moratòria hipotecària són massa estrictes

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) considera que els requisits per a sol·licitar la moratòria hipotecària són "excessius i molt estrictes", de manera que aquesta mesura beneficiarà, segons ell, a "un nombre reduït de consumidors".





Segons denuncia en un comunicat, els requisits per poder acollir-se a aquesta moratòria són "bastants restrictius", ja que s'apliquen només a les persones que es troben en supòsits de vulnerabilitat econòmica.









L'OCU adverteix que en la norma que desenvolupa aquesta moratòria no es defineix la forma de càlcul dels ingressos mensuals, per la qual cosa reclama una definició concreta per saber si són bruts o nets; si es tenen en compte els ingressos de la feina o també altres rendes (interessos, dividends, lloguers, o guanys de patrimoni), o què passa en els casos en què els ingressos no tenen periodicitat mensual (pagues extra, reemborsament d'un fons de inversió o cobrament d'interessos).





Per això, i per saber si els ciutadans tenen dret o no a sol·licitar la moratòria, l'organització demana al Govern espanyol que aclareixi tots aquests termes.





"És complicat per als usuaris saber si tenen dret a la moratòria ja que és necessari realitzar múltiples càlculs, de manera que segueix sent possible que alguns dels consumidors que sol·licitin la moratòria de bona fe acabi assumint el pagament de danys, perjudicis i despeses per un import superior al benefici obtingut", alerta l'OCU.