Les associacions de jutges adverteixen que el pic de litigis després del confinament pot col·lapsar la justícia

Les principals associacions judicials --Associació Professional de la Magistratura, Associació Judicial Francisco de Vitoria, Jutgesses i Jutges per a la Democràcia i Fòrum Judicial Independent-- han subscrit un comunicat conjunt sobre la crisi sanitària provocada pel coronavirus.





Les associacions adverteixen que, un cop s'aixequi el confinament, una de les conseqüències derivades de la pròpia emergència sanitària serà el "previsible augment de litigis en totes les jurisdiccions al costat de la represa de l'activitat judicial suspesa".









"La resposta de l'Administració de Justícia, ja sobrecarregada i amb mitjans limitats per les retallades dels últims anys, es posarà a prova una vegada més", assenyalen en el comunicat, de manera que totes les entitats van col·laborar en l'elaboració del "pla de xoc liderat pel Consell General del Poder judicial de cara a la represa de l'activitat judicial que atenuï els temps d'espera i agilitzi la resolució dels conflictes plantejats o que puguin plantejar-se".





"Les jutgesses i jutges no som aliens als esforços que hauran de dur-se a terme per la ciutadania per tal de recuperar la situació prèvia a l'inici d'aquesta crisi sanitària", declaren els signants.





Finalment, les associacions judicials insten al Govern espanyol i al Legislatiu a "que es portin a terme reformes organitzatives i processals que agilitzin els tràmits sense minva dels drets dels justiciables així com s'incrementin els mitjans personals i materials de l'Administració de Justícia".