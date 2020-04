7.200 llars i autònoms catalans s'acullen a l'ajornament de les factures de Naturgy

Un total de 5.100 llars i 2.100 pimes i autònoms de Catalunya s'han acollit a l'ajornament de pagaments de les factures energètiques de Naturgy, dins del seu programa d'iniciatives per ajudar els clients a gestionar l'impacte econòmic de la pandèmia de coronavirus.





El paquet de mesures de Naturgy va ser implementat des dels primers dies de l'estat d'alarma per al col·lectiu de pimes i autònoms i ampliat als clients domèstics de l'mercat liberalitzat fa escasses setmanes, ha informat aquest dimarts en un comunicat.









Pel que fa a l'assistència mèdica gratuïta mitjançant videotrucada per a clients, posada en marxa fa menys de deu dies, s'ha atès i gestionat més de 260 trucades a Catalunya.





A més, la companyia ha realitzat a Catalunya més de 4.200 reparacions urgents des del començament de l'estat d'alarma, seguint el protocol de mesures de seguretat.





En el conjunt d'Espanya, un total de 29.000 llars i autònoms a Espanya s'han acollit a aquest ajornament en el pagament de les factures energètiques: uns 20.000 llars i 9.000 pimes i autònoms.





30 hotels de tota Espanya amb llum i gas gratuït





D'altra banda, Naturgy continua amb la seva empenta per identificar hotels medicalitzats i oferir-los l'energia gratuïta que puguin necessitar. Així, ja un total de 30 hotels de tota Espanya (dels quals són 13 catalans) s'han adherit a la iniciativa llançada el 20 de març per Naturgy per disposar de subministrament energètic assegurat i sense cost, després de cedir les seves instal·lacions a la Sanitat Pública per fer front al Coronavirus. Altres se sumaran a mesura que ho vagin sol·licitant a Naturgy.





La companyia uneix forces amb totes aquestes instal·lacions hoteleres per facilitar la gestió sanitària i poder habilitar nous espais per a hospitalitzacions, assegurant el subministrament energètic i el confort de les instal·lacions.





Sense incidències en el subministrament





Així mateix, Naturgy no ha registrat cap incidència en la distribució d'electricitat i gas. La companyia està en permanent contacte amb el Ministeri, les autoritats competents i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per dur a terme plans de contingència específics en els llocs operatius crítics i garantir el subministrament energètic dels ciutadans, hospitals, centres sanitaris i establiments de necessitats bàsica que a hores d'ara estan treballant a un ritme exhaustiu enfront del Covid-19.