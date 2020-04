El president de LaLiga, Javier Tebas, ha explicat que no sap "si serà amb gent o sense gent", però que pot garantir que les competicions nacionals i europees de clubs acabaran aquesta temporada, i que la possibilitat de cancel·lar-les és "un malson" que ara mateix ni es planteja.





"Es treballa en dos calendaris. Un en el qual les competicions nacionals i europees van en paral·lel, que comença el 6 de juny, i l'altre que va per blocs i en el qual primer acaben les competicions nacionals al juliol i després les europees al juliol o agost", ha afirmat.









Sobre la possibilitat de cancel·lar tant les competicions nacionals com les europees, s'ha negat a valorar aquest "malson". "En l'àmbit esportiu, ni a Espanya ni a Europa, s'ha plantejat perquè encara falten setmanes per saber si això passarà", ha subratllat.





Respecte a la possibilitat de jugar a porta tancada, el president de LaLiga ha recalcat que "no hi haurà aficionats als estadis fins que no ho diguin les autoritats sanitàries", perquè "no és una decisió que depengui de LaLiga ni dels clubs", ha reblat.





Per la seva banda, la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) ha posat les seves condicions sobre una tornada al terreny de joc. Entre elles, que els partits es disputin cada 72 hores, en lloc de 48, i que hi hagi dues pauses per a que els jugadors es rehidratin atès que es jugarà durant l'estiu.