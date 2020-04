Perillen 25 milions de llocs de treball del transport aeri

L'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) ha advertit que uns 25 milions de llocs de treball relacionats amb l'aviació estan en risc si les restriccions de viatges decretades per governs de tot el món per frenar l'expansió del coronavirus duren tres mesos.













Segons l'estudi publicat aquest dimarts, s'estima que les regions més afectades seran Àsia-Pacífic, amb 11,2 milions de llocs de treball; Europa, amb 5,6 milions, i Amèrica Llatina, amb 2,9 milions de treballs.





Respecte a les altres zones, el risc per a Amèrica de Nord i Àfrica seria de 2 milions de llocs de treball per a cada un i de 0,9 milions per a l'Orient Mitjà.





Davant les restriccions de viatges decretades pels governs de tot el món per frenar l'expansió del coronavirus, s'espera que les aerolínies registrin una caiguda en els ingressos de 252.000 milions de dòlars (231.000 milions d'euros) el 2020 en comparació amb 2019.





En aquest context, les aerolínies estan reclamant als governs que proporcionin ajuda financera immediata per ajudar les aerolínies a seguir sent empreses viables capaces de liderar la recuperació quan la pandèmia estigui continguda.





"Mai abans hem tancat la indústria en aquesta escala, així que no tenim experiència en posar-la en marxa novament", ha reconegut el director general de la IATA, Alexandre de Juniac.