Ryanair cancel·la gairebé tots els seus vols

El grup Ryanair ha anunciat que espera cancel·lar la majoria "si no tots" els seus vols a partir de les 24 hores del 24 de març, excepte "un petit nombre destinat a mantenir la connectivitat essencial", sobretot entre el Regne Unit i Irlanda, com conseqüència de la situació provocada per l'expansió del coronavirus.









Així mateix, ha cancel·lat més del 80% de les seves operacions des de les 24 hores d'aquest dimecres fins al pròxim 24 de març. Els clients poden consultar els detalls de la reducció de el programa a la web de la companyia, que està sent actualitzada regularment.





Ryanair ha assenyalat que seguirà en continu contacte amb els ministeris d'Afers Exteriors de tots els governs de la Unió Europea per repatriar els ciutadans europeus, i "quan sigui possible", operar vols de rescat per a donar suport a aquesta repatriació.