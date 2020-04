Nou fracàs de la Unió Europea en donar una resposta conjunta a la crisi del coronavirus

La reunió de ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona (Eurogrup) ha finalitzat sense acord després de setze hores de negociació i la trobada es repetirà aquest dijous en un nou intent per desbloquejar un paquet de mesures econòmiques per alleujar l'impacte de la pandèmia de coronavirus.









Així ho ha anunciat el president de l'Eurogrup, Mário Centeno, en un missatge que ha compartit en la xarxa social Twitter. "Després de 16 hores de discussions ens hem acostat a un acord però no hem arribat. Suspenc l'Eurogrup i continuarem demà, dijous", ha escrit.





"El meu objectiu continua sent el mateix: una xarxa forta per a la UE contra els efectes del Covid-19 per protegir treballadors, empreses i països i comprometre a un quantiós pla de recuperació", ha afegit el portuguès.





LA POSICIÓ DELS PAÏSOS BAIXOS





El ministre de Finances dels Països Baixos, Wopke Hoekstra, ha avisat que el seu govern rebutjarà l'emissió de deute comú europeu per palliar la crisi del coronavirus perquè és una mesura "imprudent", i ha insistit que els préstecs del fons europeu de rescats s'han de vincular a reformes estructurals.





Hoekstra ha assegurat que el seu país està en contra d'emetre eurobons perquè "a més de ser imprudent no és raonable", i ha explicat que amb aquesta eina "els Països Baixos haurien de garantir el deute d'altres països" i assegurar que la majoria comparteixen aquesta posició.





El ministre holandès també ha reiterat que el seu govern està "disposat" a permetre que els préstecs del fons europeu de rescats (MEDE) s'utilitzin per cobrir els costos relacionats amb l'emergència sanitària, però que s'han de vincular a reformes estructurals i econòmiques.





El deute comú i les condicions de les línies de crèdit del MEDE són els dos punts de fricció entre els Països Baixos i Itàlia i la raó per la qual no s'ha arribat a un acord en la reunió de l'Eurogrup que va començar dimarts a la tarda i que s'ha allargat fins aquest dimecres al matí.





La reunió de ministres d'Economia de l'eurozona es reprendrà dijous per mirar d'acordar una resposta fiscal conjunta del bloc a la crisi que ha desencadenat la pandèmia del coronavirus i esbossar les característiques essencials d'un pla de recuperació.