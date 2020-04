Felipe González creu que una resposta insolidària de la UE pot inocular "virus del nacionalisme"

L'expresident del Govern espanyol Felipe González ha assegurat aquest dimecres que una resposta insolidària per part de la Unió Europea cap als països mes afectats pel Covid-19 pot "inocular un altre gran virus, el del nacionalisme" i el dels "irredemptismes nacionalistes".





En una entrevista a Onda Cero, González ha sostingut que la "capacitat de resposta" de la UE "està fallant" i ha alertat als seus països membres. "Han de tenir vigilància extrema per no trair els seus principis fundadors i el propòsit de la Unió", ha afegit.





En aquest context, l'excap de l'Executiu -sota el seu primer mandat Espanya va ingressar a la Unió Europea- ha recordat que Europa va ser el "impuls per superar una altra pandèmia, que va ser la Segona Guerra Mundial". "Canviem aquesta patologia per lluitar dins de la democràcia, perquè no es repetissin aquestes coses terribles", ha apuntat.





Així, González ha insistit que si els actuals líders polítics oblidessin "això, estarien posant en perill el projecte europeu" i acceptant que s'inoculés "l'altre gran virus que no és visible".









NO ES POT LLUITAR CONTRA EL VIRUS "COM EL EXÈRCIT DE PANCHO VILLA"





"Han de tenir molta precaució i buscar nous mètodes. Cal fer polítiques anticícliques per combatre el virus i sortir d'aquesta crisi. No vull donar un nom concret, però és obvi que emetre deute solidària podria ser un bon mètode", ha opinat.





Així, l'expresident ha instat a no posar "condicionaments absurds" a la situació d'alguns dels països més afectats per l'impacte del coronavirus com Itàlia o Espanya.





González s'ha expressat així després que la reunió de ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona (Eurogrup) que va començar dimarts i es va perllongar durant setze hores --fins matí de dimecres-- se saldés amb un nou fracàs.





Finalment, González ha demanat als dirigents europeus fer un "exercici d'humilitat davant d'un desafiament que és totalment desconegut". "Imagineu que en una guerra els ministres de finances diguessin: que cadascú faci el que pugui, que aquí no anem a solidaritzar-nos", ha assenyalat.





"No podem lluitar contra el coronavirus com l'exèrcit de Pancho Villa", ha continuat, per després apel·lar a la unitat d'acció: "Hem d'anar tots a una".