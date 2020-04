La Setmana Santa 2020 serà la més telemàtica de la història amb processons per Internet i cibersacerdots

L'Observatori Espanyol d'Internet (OEI) destaca que la Setmana Santa 2020 serà les més telemàtica de la història. Com a conseqüència del confinament dels ciutadans per la crisi sanitària del coronavirus, l'activitat religiosa se seguirà en la seva majoria a través de la xarxa, amb propostes com processons a Internet o misses en les xarxes socials que es poden seguir per streaming i oficiades per cibersacerdots.





En total, explica l'observatori, la pandèmia de la Covid-19 ha paralitzat fins a 10.000 esdeveniments programats a tot Espanya. És la primera vegada que no es fan processons en aquesta època al país des de 1933.









No obstant això, les tecnologies han canviat molt des de llavors i ara, els 'ciberfidels' podran canviar les bancades de les esglésies o les voreres dels carrers pel telèfon mòbil, les aplicacions i les eines telemàtiques.





De les 18.814 associacions religioses que existeixen, "bona part d'elles" tenen els seus propis canals a la xarxa i retransmeten processons penitencials, realitzen lectures litúrgiques en WhatsApp i fins misses en streaming, indica l'OEI. De fet, la Conferència Episcopal ja aconsella seguir els esdeveniments religiosos a través dels mitjans mentre duri l'estat d'alarma.





Des de l'observatori, apunten que el Vaticà retransmet diàriament la missa del Papa per YouTube, els Salesians han decidit abocar-se a la xarxa amb nombroses accions cibernètiques ja que aquests dies els hashtags serveixen de punt de reunió en espais com #laprocesionvapordentro o #CofradiasDdSo, i la junta de confraries de Setmana Santa transmetrà les seves processons a través de Facebook. A més, l'associació els Heralds de l'Evangeli ha optat per retransmetre les seves misses de Setmana Santa cada dia a les 19.00 hores també a Youtube.





"Tampoc falten plataformes que ofereixen pel·lícules bíbliques i espirituals sense cost i que aquests dies arriben els seus pics més elevats d'audiència. Els ciberfidels reenvien els vídeos i interactuen amb rectors i sacerdots els qui gràcies a Internet han demostrat estar en primera línia de batalla", expliquen el experts de l'OEI.





El director de l'observatori, Francisco Canals, ha recordat que a Espanya un 69% de la població es considera catòlica i que la Setmana Santa compta amb una gran popularitat en nombroses zones. És per això que el confinament "ha disparat i consolidat la popularitat de l'Església a Internet". Segons la seva opinió, "mai la religió havia estat tan seguida i consumida al nostre país en un paper social clau en el context de l'actual pandèmia".