El Govern central allargarà l'estat d'alarma més enllà de Setmana Santa

El Govern central treballa en un escenari d'ampliació de l'estat d'alarma fins més enllà de Setmana Santa. L'Executiu vol limitar 30 milions de desplaçaments: aquest és el càlcul que manegen a Moncloa per a un període festiu i de vacances que provoca una miríada de moviment per part dels espanyols.









Malgrat que la majoria de poblacions que celebren grans actes religiosos, com Sevilla, Màlaga o Múrcia, han suspès les processons de Setmana Santa, alguns espanyols podrien sentir la temptació de gaudir d'aquests dies de festa, de manera que limitar de manera preventiva les seves moviments és la millor opció.





De moment, el Govern central ha decretat un estat d'alarma de 15 dies, tal com assenyala la Constitució. No obstant això, Ábalos ja va avançar ahir que aquest període hauria d'allargar-se, prèvia aprovació de Congrés dels Diputats. "És evident que haurem de prorrogar aquesta situació, ja veurem amb quines mesures, però en quinze dies no crec que estiguem amb capacitat per guanyar aquesta batalla", va admetre el titular de Transports en una entrevista.