Calviño insisteix en la necessitat d'emetre eurobons

La vicepresidenta tercera de Govern central i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dimarts que la defensa de l'emissió d'eurobons no hauria de ser un impediment perquè a l'Eurogrup s'arribi a un acord per donar una resposta coordinada a nivell europeu contra la crisi derivada del coronavirus Covid-19.









Calviño ha assegurat que la "triple xarxa de seguretat" plantejada per Brussel·les és positiva, però no és suficient. No obstant això, preguntada sobre si Espanya cedirà pel que fa a arribar a un acord en l'emissió mutualitzada de deute, la vicepresidenta ha assegurat que això no ha d'impedir a l'Eurogrup a arribar a un acord.





"Espanya té una aproximació molt clara i ambiciosa. Creiem que cal avançar en un mecanisme que faciliti liquiditat a curt termini, però això no és obstacle perquè treballem en mecanisme paral·lel per donar una resposta comuna a mitjà termini. Aquesta ambició en l'àmbit de mitjà termini no ha de impedir arribar a un acord i avançar el més aviat possible en aquesta triple xarxa de seguretat a curt termini", ha indicat Calviño.





La vicepresidenta ha afegit que aquesta crisi "transcendeix fronteres nacionals", per la qual cosa cal la Unió Europea doni una resposta conjunta. "Europa es juga molt en la seva resposta a aquesta crisi", ha subratllat, després de defensar que els Estats membres han d'aprovar un paquet "el més ambiciós possible".





L'Eurogrup va finalitzar la seva reunió aquest dimecres a primera hora després de més de 16 hores reunits de forma telemàtica, però reprendran la sessió aquest dijous i l'Executiu confia a arribar a un acord.