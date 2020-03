Els ministres d'Economia i Finances de la zona euro (Eurogrup) mantindran aquest dimarts a la tarda una nova videoconferència en què exploraran noves vies de resposta a les conseqüències econòmiques del coronavirus mentre augmenten les veus que demanen la posada en marxa d'eurobons i la participació de el fons europeu de rescats.





El president de l'Eurogrup, Mário Centeno, va anunciar aquest cap de setmana la nova reunió --que començarà cap a les 18.30 hores-- i ha assenyalat que el principal objectiu serà "considerar opcions per afegir una línia de defensa" a la resposta comunitària a el brot de Covid-19.









Així, l'objectiu dels ministres de Finances de la zona euro és trobar eines de sumar als plans d'estímul nacionals, a la compra massiva de deute públic i privat anunciada pel Banc Central Europeu (BCE), als 37.000 milions en fons europeus que la Comissió Europea vol mobilitzar ia les línies d'injecció de liquiditat a través de el Banc Europeu d'Estabilitat (BEI).





La trobada es produirà en un context en què ha crescut el nombre de veus que reclama l'emissió d'eurobons, títols de deute europeu mutualitzada. Entre elles, la mateixa presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, o el president de Govern, Pedro Sánchez, que va advocar també per un 'pla Marshall' europeu.





No obstant això, a la dificultat tècnica que suposaria posar en marxa ara aquest tipus d'instruments de deute (o "coronabons", com se'ls està trucant en el context actual), s'uneix el fet és una idea que històricament han rebutjat de ple països com Alemanya i Països Baixos. "Realment s'interposa en el camí cap al consens pel que fa a mesures addicionals", han apuntat fonts holandeses, tallants en el seu rebuig a aquesta mesura.





Per contra, sona amb més força la possibilitat que la UE recorri a fons europeu de rescats --el Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE)-- perquè pugui donar crèdits d'emergència als països amb més problemes. El debat, però, està en la condicionalitat vinculada a aquests crèdits o línies prèvies a un rescat. La capacitat de préstec disponible d'aquest organisme és de 410.000 milions.





Aquests préstecs a través del MEDE són la via preferida per Països Baixos i també per Alemanya. Segons ha publicat l'agència de notícies Bloomberg, Berlín estaria disposada a canalitzar un préstec d'emergència a Roma amb una condicionalitat "mínima".





A més, l'activació d'una línia de crèdit a un país a través del MEDE obriria la porta al fet que el BCE pugui ressuscitar el seu programa de compres il·limitades de deute públic (OMT, per les sigles en anglès), dissenyat durant la crisi econòmica encara que mai va ser utilitzat.