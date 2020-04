Fundació La Caixa ofereix una borsa de treball per a la recollida de la fruita a Lleida

La Fundació La Caixa ha posat a disposició de les empreses del sector agroalimentari una borsa de treball amb candidats del seu programa d'inserció sociolaboral Incorpora per a la campanya de recollida de fruita a Lleida, ha informat aquest dijous l'entitat en un comunicat.





Aquesta iniciativa la desenvolupa de la mà de Agrobank, la línia de negoci de CaixaBank que aposta per impulsar el sector agrari, per donar resposta a la demanda de personal per a la campanya de recollida.









Té l'objectiu d'atendre les necessitats de les empreses i oferir treball a persones en risc d'exclusió que s'han quedat a l'atur amb la crisi derivada del coronavirus.





Els perfils cobreixen rols com peons agrícoles, envasadors d'aliments, remuntadors de caixes i encarregats de línies, i la majoria té experiència en altres campanyes de la fruita i tots han realitzat itineraris d'inserció sociolaboral personalitzada a les entitats socials del grup Incorpora Lleida.





En 2019, el programa Incorpora va facilitar la creació de 842 llocs de treball per a persones vulnerables a Lleida, gràcies a la implicació de 275 empreses i nou entitats socials.