Defensa demana deixar a l'Exèrcit fora de la política en els hospitals de campanya de Catalunya

El Cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Villaroya, ha demanat avui que a l'Exèrcit se'l mantingui fora de la confrontació política després que hagi ajudat a muntar hospitals de campanya a Catalunya que després la Generalitat no ha volgut posar en marxa.













Així ho ha afirmat durant la seva compareixença el general Miguel Àngel Villaroya durant la roda de premsa habitual que realitzen a Moncloa tots els matins els responsables del comitè tècnic de la crisi del coronavirus.





Ha respost així a l'ésser preguntat per l'hospital de campanya que va muntar l'Exèrcit a Sabadell --rebutjat per la Generalitat perquè era amb tendes de campanya i volien un com el d'IFEMA-- i el que ha contribuït a instal·lar la Guàrdia Civil a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a petició de l'Ajuntament i que el Govern català ha dit que no posarà en funcionament.





"Les Forces Armades van on se'ns requereix i quan se'ns requereix i amb el nostre objectiu, que és salvar vides. Els pregaria que ens mantinguessin al marge de la confrontació política", ha sentenciat el JEMAD.





Precisament ahir, entre les activitats realitzades en l'operació Balmis 'destaca el fet d'haver finalitzat el suport a l'ampliació de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).





El general Villaroya ha explicat també que les Forces Armades van emprar ahir a 7.392 efectius en un total de 217 localitats per a realitzar diferents tasques. Ha destacat la desinfecció de 190 residències de gent gran amb el que ja són un total de 3.117 residències desinfectades.





Entre altres tasques, l'Exèrcit també va donar suport a la desinfecció de 15 hospitals i 25 centres de salut i el trasllat de persones mortes (67) als Palaus de Gel de Madrid i Majadahonda i ciutat de la justícia de Madrid, des de diversos hospitals (Clínic de Sant Carles, La Pau, Cantoblanco, Carles III, la Princesa, Fuenlabrada, Universitari Fundació Alcorcón i Creu Roja Espanyola) .i està.