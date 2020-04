El Govern ha impedit més de 40 intervencions de la UME en residències de gent gran

El Govern ha impedit més de 40 intervencions de la UME (Unitat Militar d'Emergència) en residències de gent gran des que va esclatar la crisi del coronavirus. Segons dades recopilades pel Partit Popular --que ha presentat sengles preguntes tant a Parlament com a Congrés dels Diputats denunciant l'actuació de Govern--, l'Executiu presidit per Quim Torra està posant pals a les rodes per evitar que l'Exèrcit col·labori en la desinfecció de residències o en l'habilitació de recintes per allotjar de manera temporal a persones contagiades.





La diputada del PP al Congrés, María dels Llanos de Luna, ha explicat a preguntes d'aquest mitjà que "el rebuig a la UME ve de lluny". Durant la seva etapa al capdavant de la Delegació de Govern, entre els anys 2011 i 2016, ja es van produir episodis semblants, com quan "en l'època de Felip Puig al capdavant de la Conselleria d'Interior, es va demanar ajuda als bombers de França abans que a la UME".





"Mentre vaig ser delegada de Govern, m'enfrontava constantment a aquestes reticències. Em van arribar a dir que no volien veure militars a la zona", afirma Llanos de Luna. "No entenc que es posi la identitat per sobre de salvar vides", diu la diputada.









BOMBERS SÍ, MILITARS NO





Malgrat que la UME està especialitzada en la gestió de desastres naturals o situacions de crisi, el Govern porta setmanes retardant o obstaculitzant el seu treball. El propi Quim Torra ha arribat fins i tot a presumir dels Bombers catalans en la instal·lació de l'hospital de campanya de Sabadell, quan en realitat es va tractar d'una actuació compartida amb els militars.









En concret, diversos consistoris catalans han sol·licitat la intervenció de la UME per ajudar en la desinfecció de les residències de gent gran. Els centres per a gent gran s'han convertit en un focus de contagis, de manera que el Govern ha facilitat que els residents puguin passar aquesta pandèmia acompanyats en els domicilis particulars dels seus familiars.





Malgrat que la UME ha desinfectat algunes residències com a Badalona i altres 16 municipis, la Generalitat encara es resisteix. Aquestes tibantors han provocat fins i tot que la Fiscalia obri diligències en el cas de la residència Nostrallar dels Pallaresos (Tarragonès). Encara que en un primer moment l'Ajuntament va sol·licitar l'ajuda de l'Exèrcit davant l'acumulació de positius, finalment aquesta va ser declinada pel propi geriàtric.





D'altra banda, un jutge d'instrucció de Sabadell també ha incoat diligències prèvies sobre la negativa de la Generalitat a permetre la instal·lació d'un hospital de campanya al municipi vallesà. La prohibició va sorprendre la mateixa alcaldessa, la socialista Marta Farrés, que va denunciar públicament la situació al no comprendre els motius de l'Executiu català.