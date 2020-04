El Parlament fa 40 anys des del seu restabliment

El Parlament fa aquest divendres 40 anys, des que el 10 d'abril de 1980 els diputats elegits en les eleccions del 20 de març d'aquest any ocupessin els seus escons i constituïssin al Parlament de la primera legislatura, després de la seva restitució.









En un comunicat d'aquest dijous, la institució ha volgut celebrar l'aniversari del seu restabliment --que es va produir en el marc de la recuperació de les institucions democràtiques amb la fi de la dictadura-- i que es va constituir en una primera sessió plenària amb 135 diputats, on tan sols 7 eren dones.





Ha recordat que els diputats van triar Heribert Barrera com a president de Parlament i també la resta de membres de la Mesa, entre els quals es trobaven Isidre Molas i Concepció Ferrer com a vicepresidents; dies després, el 24 d'abril, el Parlament investiria Jordi Pujol com a president de la Generalitat.













El Parlament restablert aprovaria al juny de 1980 la primera llei, la Llei 1/1980, del 12 de juny, amb la qual es declarava Diada Nacional de Catalunya la diada de l'11 de setembre, iniciativa que va obtenir la unanimitat de la Cambra.





Durant 40 anys, la Cambra ha aprovat més de 700 lleis, 8.000 resolucions i 1.500 mocions, i un total de 918 diputats han representat la pluralitat de la societat catalana, que des del 1980 va ser cridada a les urnes en dotze eleccions.