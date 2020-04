El Govern central planteja una renda mínima vital provisional de 500 euros

El Govern central ha plantejat a sindicats i ONG la posada en marxa de forma urgent una renda mínima vital provisional que protegeixi les persones més vulnerables i que denomina com "ingrés mínim vital (IVM) pont" fins que pugui articular una mesura permanent, segons ha assegurat en un comunicat la Vicepresidència de Drets Socials i per l'Agenda 2030.





Fonts de l'Executiu han explicat que es tracta d'una ajuda de 500 euros. Els requisits per accedir-hi serien ingressos per sota de 200 euros mensuals per individu o que la renda de la llar estigui per sota dels 450 euros de mitjana per membre.





El vicepresident de Drets Socials i per l'Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han mantingut aquest dijous sengles reunions amb els sindicats Comissions Obreres i UGT, i amb les organitzacions del Tercer Sector Càritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua i Plataforma del Tercer Sector .





L'Executiu reconeix que les garanties tècniques i l'alt grau de consens polític, social i institucional que requereix el desenvolupament de l'IMV podrien implicar un termini aproximat de tres mesos per a la seva aprovació. Per això, defensa la conveniència de posar en marxa, amb caràcter urgent, un Ingrés Mínim Vital Pont (IMVP) que garanteixi que les persones més vulnerables comptin amb ingressos amb els quals poder afrontar aquesta crisi.





En tot cas, assegura que el Govern de coalició manté el seu compromís, inclòs en el programa de Govern, de posar en marxa un Ingrés Mínim Vital (IMV) de caràcter permanent.





No obstant això, assenyala que la crisi del Covid-19 ha posat de manifest que és necessari actuar ja perquè les persones vulnerables no quedin enrere en aquesta emergència. Per tant, el Govern espanyol vol aprovar de manera urgent un Ingrés Mínim Vital Pont que romangui vigent fins a l'aprovació del IMV definitiu i "completi així l'escut social que està construint el Govern perquè ningú quedi desprotegit en aquesta crisi".





"Totes les entitats assistents a les dues reunions, tant sindicats com organitzacions del Tercer Sector, han mostrat el seu total suport a aquesta mesura extraordinària, al temps que comparteixen la necessitat de posar en marxa un Ingrés Mínim Vital de caràcter permanent al més aviat", assegura la Vicepresidència de Drets Socials.





Així mateix, afegeix que el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, s'ha pogut constatar, mitjançant converses telefòniques, que grans empresaris de grups econòmics molt rellevants també veuen adequada i positiva aquesta mesura. En aquest sentit, apunta que el vicepresident ha intercanviat documents amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, amb el qual està en contacte.





La Plataforma del Tercer Sector, de la qual en formen part 30.000 ONG ha confirmat aquest dijous el seu suport a la renda social extraordinària que ultima el Govern central però ha reclamat que el nou salari social extraordinari es pugui convertir en una renda mínima vital estable i duradora, que es contempli en els Pressupostos Generals de l'Estat, i que es presenti com un dret subjectiu a la protecció i garantia de les condicions bàsiques del desenvolupament vital.





"La gravetat del moment urgeix a una acció decidida de Govern per assegurar el sòl vital i que no ens torni a passar com en l'anterior crisi", ha subratllat Poyato.









Per la seva banda, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha insistit que aquest ingrés mínim vital a nivell estatal tingui en compte de manera reforçada a les persones amb discapacitat o en situació de dependència, com succeeix amb moltes altres prestacions socials.





Durant la reunió, el CERMI ha agraït al Govern central que la discapacitat hagi estat tinguda en compte com a operador d'aquest diàleg i ha posat en valor que, "després de dècades d'esperes i omissions, s'està "acariciant" la garantia d'un ingrés mínim a l'Estat, "que no existia, més enllà de mesures autonòmiques insuficients".