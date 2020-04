Sánchez adverteix Iglesias que la renda mínima s'aprovarà quan digui la Seguretat Social

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha donat un cop sobre la taula pel que fa a la renda mínima. Davant la urgència per aprovar la mesura del vicepresident segon, Pablo Iglesias, Sánchez ha advertit que el projecte no obtindrà llum verda fins que la Seguretat Social perfili tots els detalls de la prestació.





Durant l'última setmana, Iglesias havia anunciat l'aprovació de la renda mínima repetides vegades i de forma imminent. No obstant això, aquesta iniciativa, pensada per sostenir a les famílies amb menys ingressos, requereix d'una perícia tècnica que necessita molt més temps per a ser desenvolupada.









Per aquest motiu encara Iglesias anunciés en una entrevista a TVE que la renda mínima havia d'aprovar "com més aviat possible", la "cuina" de la renda vagi per llarg. "És imprescindible treballar perquè hi hagi ja un ingrés mínim vital que no deixi a ningú a l'estacada", va deixar anar Iglesias a la cadena pública, desagradant a una part important de l'Executiu.





José Luis Escrivá, el titular de Seguretat Social, és l'encarregat de donar forma a la renda mínima, a partir del model navarrès de la renda garantida que es va aprovar en 2018. L'equip d'Escrivá de calcular el qui, el quant i el com es cobrarà aquesta prestació, la qual, a més, substituiria en moltes ocasions a altres transferències per no sobrecarregar les arques públiques.