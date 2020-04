Brussel·les permet als governs que entrin en el capital d'empreses afectades per coronavirus

La Comissió Europea proposarà una ampliació de les normes temporals sobre ajudes d'Estat que permetrà als Estats membres entrar al capital d'empreses especialment colpejades per la pandèmia de Covid-19, encara que aquesta solució ha de ser usada com a "últim recurs" i estarà subjecta a una sèrie de condicions.









Brussel·les està preparant una nova modificació del Marc temporal d'ajudes públiques que va posar en marxa per obrir la porta a mesures estatals que normalment estan prohibides, amb l'objectiu d'ajudar els governs en la seva resposta a l'impacte de la malaltia. Abans de proposar formalment els nous canvis, les autoritats comunitàries han sotmès la mesura a consulta de les capitals.





El plantejament bàsic de l'esmena que prepara l'Executiu comunitari és que els governs puguin donar suport a la recapitalització d'empreses en dificultats. Aquestes intervencions, explica la Comissió en un comunicat, podrien tenir un "impacte significatiu" en la competència i per això "haurien de ser accions d'últim recurs". Amb la mateixa lògica, per poder entrar al capital de companyies colpejades per la pandèmia, els Estats membres hauran de complir una sèrie de condicions estrictes.





"Ampliarem més el Marc Temporal d'Ajudes d'Estat per permetre que els Estats membres recapitalitzin empreses quan sigui necessari i adequat. Assegurarem que els contribuents són remunerats per la seva inversió i que les companyies que reben ajudes estiguin subjectes a controls i disposicions de governança per evitar possibles distorsions", ha explicat la vicepresidenta de l'Executiu comunitari responsable de Competència, Margrethe Vestager.





D'aquesta manera, els Estats podran entrar en el capital de les empreses que han patit importants pèrdues com a conseqüència de la malaltia, generalment mitjançant la compra d'accions. La normativa, però, exigirà que els països siguin "prou remunerats pels riscos que assumeixin".





A més, els Estats membres hauran d'elaborar una estratègia de sortida de les empreses, especialment de les grans companyies, amb l'objectiu de "garantir que poden tornar a viabilitat sense necessitat de suport estatal quan l'economia s'hagi estabilitzat".





Si l'entrada en el capital d'empreses té lloc a nivell europeu, afegeix l'Executiu comunitari, el risc de distorsió en el mercat únic "seria menor" i, per això, es requeriran condicions menys estrictes.





Les autoritats comunitàries han recordat a més que aquesta mesura se suma a la possibilitat que ja tenen els països d'adquirir accions a preu de mercat per a evitar les "adquisicions hostils" de companyies estratègiques per part d'actors estrangers.