Unió Europea: per què canviar?

Mai l'Europa de dues velocitats s'havia vist tan clara en les converses o discussions, posin el nom que Vostès vulguin, que mantenen aquesta setmana els líders de la Unió Europea. Itàlia, Espanya i set països més volen coronabons. Holanda i Alemanya, com sempre, a la seva, no es fien dels peticionaris i busquen deute dels països veïns per, aprofitant la mortaldat i la ruïna econòmica viure de rendes en les pròximes dècades.









I França? Dubtant, quan la posició de lideratge de la "una altra Europa" la té damunt de la taula com caiguda del cel. Volen estar a missa i repicant les campanes, i aquest drama, ja no dóna més de si. O Macron es posa de la banda d'holandesos i alemanys amb el que l'extrema dreta de la Senyora Le Pen li treu democràticament el poder com ja pas amb Hitler en el seu temps, o s'embolica la manta al cap i amb italians i espanyols dóna un cop de puny a la taula i lidera un nou model econòmic que deixi fora, ara a les dures, als insolidaris del nord d'Europa, i després fora de la crisi, és a dir en les madures, es converteixi en potència mundial de primer ordre que faci marcar el pas als que ni són europeus, ni es comporten com a tals en trepitjar sense cap mena d'escrúpols dels principis ètics i morals dels fundadors de la Comunitat Econòmica Europea.





Durant deu dies almenys seguiran marejant la perdiu en discussions absurdes. És el mètode que solen utilitzar sempre aquests mercaders germano-holandesos perquè els ha donat bons resultats, i s'han sortit amb la seva. Una Europa desunida és el seu millor negoci i un oceà d'oportunitats per les seves economies. Per què canviar? Coronavirus avui 757 morts a Espanya: Quan les banderes a mig pal en els edificis oficials?