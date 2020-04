La CEOE i Cepime acusen a Iglesias de "deslleialtat" al diàleg social

Les organitzacions CEOE i Cepime , que lideren, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva , afirmen que en aquests moments, "davant la manipulació interessada i la deslleialtat al diàleg social i als empresaris espanyols, ens sentim pressionats perquè donem suport a una proposta de partit, que res té a veure amb un acord consensuat en el que hauria de ser la via habitual amb els interlocutors socials, que formem part de la taula de diàleg i que sempre hem estat d'acord en no deixar ningú enrere en aquesta crisi ".

















En un comunicat , les dues patronals surten així a el pas de les informacions que han transcendit i que apuntaven a el suport per part de CEOE i Cepime a la renda mínima plantejada per Iglesias.





"Davant la possibilitat que el Govern aprovi pròximament un nou ingrés mínim vital, des de la CEOE i Cepime volem aclarir que, al temps que compartim que cap ciutadà pot quedar desatès en aquesta crisi econòmica sobrevinguda per la pandèmia del Covid-19, en cap moment se'ns ha fet partícips de la negociació de tal iniciativa, ni s'ha sotmès a la seva discussió en el diàleg social, tal com ha transcendit en mitjans de comunicació i xarxes socials ", assenyalen a la nota conjunta.





LA CEOCE PLANTA AL GOVERN





En aquestes condicions, anuncien que "es fa impossible" participar en la reunió a la qual han estat convocats pel Ministeri de Treball.





Per contra, i com que asseguren que la seva obstinació també està enfocat "a sostenir el benestar del conjunt de la societat", insten al fet que Treball aboni ia les prestacions que corresponen a les persones que han perdut la feina o s'han vist afectades per un ERTO per culpa de la Covid-19, i perquè els autònoms, que segueixen confinats sense poder treballar i que han sol·licitat la prestació per cessament d'activitat, la cobrin amb la major celeritat.





El Govern ha plantejat a sindicats i ONG la posada en marxa de forma urgent una renda mínima vital provisional que protegeixi les persones més vulnerables i que denomina com 'ingrés mínim vital (IVM) pont' fins que pugui articular una mesura permanent, segons ha assegurat en un comunicat la Vicepresidència de Drets Socials i per l'Agenda 2030 de Iglesias.





SÁNCHEZ LI VA FER UNA ADVERTÈNCIA A IGLESIAS SOBRE LA RENDA MÍNIMA





El president de Govern, Pedro Sánchez, va donar un cop sobre la taula pel que fa a la renda mínima. Davant la urgència per aprovar la mesura de el vicepresident segon, Pablo Iglesias, Sánchez ha advertit que el projecte no obtindrà llum verda fins que la Seguretat Social perfili tots els detalls de la prestació.





Durant l'última setmana, Iglesias havia anunciat l'aprovació de la renda mínima repetides vegades i de forma imminent. No obstant això, aquesta iniciativa, pensada per sostenir a les famílies amb menys ingressos, requereix d'una perícia tècnica que necessita molt més temps per a ser desenvolupada.





Per aquest motiu encara Iglesias anunciés en una entrevista a TVE que la renda mínima havia d'aprovar "com més aviat possible", la "cuina" de la renda vagi per llarg. "És imprescindible treballar perquè hi hagi ja un ingrés mínim vital que no deixi a ningú a l'estacada", va deixar anar Esglésies a la cadena pública, per a desgrat d'una part important de l'Executiu.





José Luis Escrivá, el titular de Seguretat Social, és l'encarregat de donar forma a la renda mínima, a partir del model navarrès de la renda garantida que es va aprovar en 2018. L'equip d'Escrivá de calcular el qui, el quant i el com es cobrarà aquesta prestació, la qual, a més, substituiria en moltes ocasions a altres transferències per no sobrecarregar les arques públiques.