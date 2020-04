Per què ha estat denegat el ERTO en Financera El Corte Inglés?

Des de la Coordinadora Sindical de Classe (CSC) es pregunten que ha de amagar El Corte Inglés per ocultar informació a la representació dels treballadors i la Direcció general de Treball els ha donat la raó, rebutjant de ple el ERTO presentat per l'empresa. Vols conèixer per què ?, a Catalunyapress t'ho expliquem.





El passat dimarts 7 la direcció de Recursos Humans de Financera El Corte Inglés informava a la representació dels treballadors que la Direcció general de Treball havia decidit declarar no constada l'existència de força major en l'expedient presentat per l'empresa, com sembla ser ja li advertir CSC tant a l'empresa com a l'autoritat laboral en l'informe que els va remetre a tots dos el passat dia 4 d'abril.





L'empresa s'ha negat expressament a aportar l'informe complet de la Direcció general de Treball a la representació dels treballadors perquè aquest pot analitzar detalladament.





I des CSC es pregunten, per què? Què ha d'amagar l'empresa als seus treballadors respecte de l'ERTO presentat ?.





CSC ha estat l'única força sindical de l'empresa que es va oposar a l'ERTE i va dir obertament · "que no procedia en una empresa com FECI, declarada per l'Estat com a servei essencial en la seva Reial decret llei 10/2020, de 29 de març , en el seu Annex, en el punt 12. La crisi de l'COVID-19, igual que ha buidat de contingut d'alguns departaments com PiG, també ha suposat un augment en el volum de treball en molts altres departaments que s'estan veient superats ".





Per CSC amb aquesta desestimació de l'ERTO "queda patent, per enèsima vegada, el desvergonyiment de l'empresa que, tot i saber que l'ERTO no era legal, va decidir presentar-lo amb l'únic objectiu d'estalviar-se la major part dels salaris dels 249 treballadors i treballadores de PiG, mentre altres departaments estan saturats de feina ".





I a més segons aquest sindicat "també torna a evidenciar la inutilitat dels sindicats Fasga i Fetico per a la plantilla que, lluny d'oposar-se a l'ERTO, han fet de crossa de l'empresa promocionant-com la millor opció. És clar que era la millor opció ... però per a l'empresa i no per als treballadors / es ".





Per totes aquestes raons des CSC es "seguirà apostant per la defensa de l'ocupació digna, s'oposarà sempre als Expedients de Regulació d'Ocupació i lluitarà per mantenir els llocs de treball".





A més llança una petició a la direcció d'El Corte Inglés "que desisteixi d'aquests intents de repercutir els salaris dels seus treballadors en l'erari públic en moments com els actuals i que utilitzi les llicències retribuïdes no recuperables com a instrument perquè els treballadors de PiG puguin donar suport teletreballant als departaments que avui es troben sobrepassats de càrrega de treball ".





Perquè com indiquen en el seu informe "la situació econòmica de l'empresa és de suficient solvència, amb uns beneficis acumulats de 395 milions d'euros des de la participació de Santander Consumer Finance a la Societat en 2014, com per resistir aquesta situació sense la necessitat de recórrer a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació ".





INFORME DE CSC AL ERTO DE LA FINANCERA DE EL CORTE INGLÉS