El Govern central rebutja l'ERTO abusiu de Financera El Corte Inglés

El Govern central ha començat a fer enrere els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major de diverses empreses en detectar que estaven sent usats de forma inadequada. El Ministeri de Treball ha començat per inspeccionar els ERTOs de grans empreses que poden seguir totalment o parcialment amb les seves funcions.





Segons informa 'El Confidencial', una de les primeres companyies a rebre el rebuig administratiu ha estat Financera El Corte Inglés, una societat compartida entre els grans magatzems i el Banc Santander. Treball no ha autoritzat l'ERTO per als seus 290 empleats, per considerar que es tracta d'una activitat permesa que pot seguir desenvolupant-tot i els decrets aprovats durant l'estat d'alarma.





La divisió financera d'El Corte Inglés va obtenir el 2019 un benefici de 76 milions d'euros, un 15% del que va aconseguir en l'exercici anterior.









ÒPTIQUES I 'CALL CENTERS'





Així mateix, el Ministeri també ha donat la seva negativa a l'ERTO d'Òptica 2000, la cadena d'òptiques que fins fa un any pertanyia també a El Corte Inglés i que va ser adquirida pel grup holandès GrandVision per un muntant de 85 milions d'euros.





Un altre dels àmbits en què Treball està posant la seva lupa són els 'centres d'atenció telefònica' o centres d'atenció telefònica. Els inspectors sospiten que les firmes de sector aprofitaran l'instrument dels ERTOs per desfer-se una plantilla formada, en la majoria dels casos, per treballadors temporals.