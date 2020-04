Alerta social per les recaigudes en l'alcoholisme durant el confinament

Grups d'ajuda a alcohòlics han alertat que la incertesa i "el nerviosisme derivat de l'estat d'alarma poden potenciar la recaiguda" durant el confinament provocat per la crisi sanitària del coronavirus.





Alguns grups han augmentat el nombre de sessions en línia per donar suport extra durant el confinament, en suspendre tota activitat presencial, segons ha declarat Jesús M., vocal d'Alcohòlics Anònims de l'Àrea 6 (que comprèn 90 grups amb més de 1.400 participants de les províncies de Barcelona, Girona i Lleida).





La presidenta del Grup d'Ajuda Mútua d'Alcohòlics Rehabilitats (Gamar) de Barcelona, Enriqueta Moyano, ha explicat que la seva organització també fa trucades i missatges diàries de seguiment als seus associats, tot i que "mantenir el contacte i ser positiu està sent difícil".





ANSIETAT I RECAIGUDES





"Hi ha hagut recaigudes", ha assegurat, cosa que atribueix sobretot a l'ansietat, que es potencia en les persones que pateixen addiccions, i també ha alertat que un altre problema de les recaigudes és la solitud, que afavoreix l'aparició de noves crisis.





Moyano ha advertit d'un increment en la compra i el consum d'alcohol durant el confinament, ja que "en els supermercats està disponible i en quantitat, així que és fàcil" tenir accés a begudes alcohòliques de tot tipus, i tem que es converteixi en una tendència a l'alça en els pròxims dies.









PRESONS AFECTADES





El vocal d'Informació Pública i Institucions d'Alcohòlics Anònims de l'Àrea 22 (que comprèn 10 grups de suport a la zona de Tarragona), Jesús A., ha admès que la suspensió d'activitats presencials afecta molts col·lectius.





"No només s'han paralitzat les reunions presencials, sinó que també hi ha hagut una aturada en les visites que fem a altres centres, com els penitenciaris", ha explicat el vocal.





Com a mesura alternativa i de reforç, Jesús M. (Àrea 6) s'ha afegit de manera excepcional reunions matinals en línia, ja que "és essencial la companyia, i, ni que sigui escoltar les veus dels altres, funciona".





Des Gamar envien als associats algunes iniciatives culturals que s'han impulsat, en línia amb l'objectiu de pal·liar els possibles efectes negatius de disposar de més temps lliure.





NOUS I MAJORS, ELS MÉS VULNERABLES





Jesús M. ha alertat d'una disminució en el nombre de nouvinguts, cosa en la qual coincideix Moyano, que tampoc ha rebut gent nova a Gamar i que també ha insistit en la importància de recolzar-se en els altres companys durant el procés de rehabilitació, un "efecte mirall" que durant el confinament és més complicat que es produeixi.





Un altre perfil d'afectats per l'estat d'alarma i la participació dels quals en les sessions també ha disminuït són els de més edat, que de vegades no poden assistir a les reunions virtuals dels seus grups a causa del seu desconeixement tecnològic, que els impedeix la connectivitat.





FALTA DE VISIBILITAT





Una altra conseqüència de la pandèmia és la cancel·lació de la majoria d'accions que Alcohòlics Anònims preparava per la seva 85 aniversari, el 10 de juliol, com la Convenció Internacional d'Alcohòlics Anònims a Michigan (EUA), que se celebra cada cinc anys ( Jesús M. creu que això els fa perdre visibilitat i el veu desafortunat per no poder arribar a tanta gent i "perdre l'ocasió de donar-se a conèixer").





Per això, ha urgit a recuperar la normalitat el més aviat possible ja que treballen amb alcohòlics derivats de centres sanitaris, cosa que els converteix en "una alternativa a la medicina" que tracta una malaltia progressiva i mortal, i pel que l'assistència dels membres a les reunions és essencial.