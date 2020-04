El Servei Públic d'Ocupació registra més de 80.000 ERTOs cada dia

Les oficines de el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEP) tramiten diàriament més de 80.000 expedients de regulació temporal (ERTO) presentats per les empreses que han tancat o limitat la seva activitat per l'estat d'alarma decretat davant la pandèmia per coronavirus.









Les oficines del SEP, que no estan atenent de manera presencial als ciutadans, s'han reforçat amb prop d'un miler d'efectius seves plantilles davant l'augment de la càrrega de treball que li ha suposat l'allau d'ERTOs.





D'aquesta manera, segons ha informat el SEP en una sèrie de missatges en xarxes socials, en l'actualitat està tramitant més de 80.000 expedients diaris, una xifra que augmenten cada dia.





Així mateix, des del passat dia 3 d'abril un total de 2.424.728 persones han cobrat la seva prestació per desocupació. Segons recorda, "per primera vegada, gràcies a un acord amb les entitats bancàries", les persones afectades per la pèrdua d'ocupació o per un ERTO han pogut rebre-ho abans de el dia 10.





"En el SEP seguim treballant, som conscients que queden moltes prestacions de persones afectades per ERTO per reconèixer", explica l'organisme, que ha habilitat dos números de telèfon gratuïts, que se sumen als ja existents, per atendre ciutadans i empreses .





El Govern ha simplificat les gestions per a la percepció d'aquests ajuts, de manera que ha eliminat determinades gestions com la sol·licitud de pròrroga en cas de cobrament del subsidi per desocupació o l'exigència de la declaració anual de rendes (DAR) per als majors de 52 anys.





Per als perceptors de la prestació contributiva d'atur, durant el temps que duri l'estat d'alarma no s'haurà de realitzar cap tràmit per renovar la prestació, ja que els serveis d'ocupació autonòmics segellaran d'ofici les demandes.





En el cas dels treballadors inclosos en un ERTO, els afectats no han de fer res, ja que l'empresa ha de comunicar tota la informació sobre els treballadors al SEP i aquesta es remetrà a les oficines d'ocupació autonòmiques. Per tant, no cal sol·licitar una cita prèvia amb el SEP, ja que la gestió de la prestació per desocupació dels treballadors afectats per ERTOs es tramitarà entre l'empresa i les oficines d'ocupació.





"Tot i aquesta complicada situació, que ha multiplicat la feina habitual del SEP, seguim treballant perquè la teva prestació arribi com més aviat", conclou.