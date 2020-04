El govern central actualitzarà en temps real les dades de mortalitat a Espanya per a totes les causes a través de MoMo

Un equip d'investigadors de el Grup de Vigilància de Grip de el Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) de l'ISCIII ha incorporat noves presentacions de la informació que ofereix el Sistema de Vigilància de la Mortalitat Diària (MoMo), entre les quals destaca l'actualització en temps real els casos de funcions a Espanya.









MoMo identifica les desviacions de mortalitat diària observada pel que fa a l'esperada segons les sèries històriques de mortalitat, i permet estimar de forma indirecta l'impacte de qualsevol esdeveniment d'importància en salut pública. La seva principal font d'informació són les defuncions per totes les causes que s'obtenen diàriament de 3.929 registres civils informatitzats del Ministeri de Justícia, corresponents al 92 per cent de la població espanyola.





A partir d'ara, el sistema aportarà més informació a temps real, estimacions més completes i un seguiment "més exhaustiu" de la mortalitat diària per totes les causes. Tota la informació es pot consultar des d'aquest enllaç. L'actualització de sistema permet consultar l'estat dels excessos de mortalitat a nivell nacional i per comunitats autònomes, el detall dels excessos i el seu impacte en diferents grups poblacionals per edat i sexe.





De la mateixa manera, també estan disponibles per a descàrrega lliure les dades resultants del model MoMo', amb les sèries de mortalitat dels darrers 2 anys a nivell nacional i de comunitats autònomes per als diferents grups poblacionals.





ELS EXCESSOS DE MORTALITAT S'HAN A MÚLTIPLES CAUSES

En aquest sentit, els responsables de sistema han recordat que MoMo és un sistema inespecífic i els excessos de mortalitat no es poden atribuir a un esdeveniment concret perquè s'han de considerar molts factors contribuents, com la possible 'mortalitat avançada' com a conseqüència d'altres patologies prèvies o comorbiditats; la reticència o retard a l'acudir al sistema sanitari, bé per evitar la seva saturació o possibles contagis; o la major vulnerabilitat de persones en risc quan hi ha mesures de distanciament social o confinament.





Per tant, tal com han explicat els experts, per a una correcta interpretació de les estimacions que ofereix MoMo cal tenir en compte tots aquests factors que poden contribuir a la mortalitat directa i indirecta, a més dels canvis en l'estructura social, les modificacions en l'activitat de sistema sanitari, així com les possibles alteracions en els sistemes de notificació de morts, entre d'altres factors.





"La utilitat epidemiològica de la informació proporcionada per Momo és innegable, ja que permet analitzar dades de mortalitat a temps real, encara que la seva consolidació final es produeixi de manera retrospectiva. Entre altres qüestions, permeten valorar de forma global la introducció de mesures de prevenció, l'ús de protocols d'actuació o la millora d'actuacions sociosanitàries ", han conclòs.