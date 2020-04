La cadena tèxtil sueca H&M ha presentat un altre Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per 121 treballadors de les seves oficines, tant de Barcelona com de la resta del territori nacional, que se sumen a l'expedient llançat al març a prop de 6.000 empleats de les seves botigues a Espanya, a causa de la situació generada pel coronavirus.





En concret, aquesta nova mesura afecta 121 persones d'un total de 223 empleats a les seves oficines, dels quals 67 veuran el seu contracte suspès al 100% i, la resta, tindrà una reducció de la seva jornada habitual del 50%, segons informa CC.OO. de Serveis en un comunicat.









Durant els primers 14 dies des de la signatura de l'acord, l'empresa complementarà la prestació per desocupació dels treballadors afectats fins a un 90% del seu salari habitual, mentre que, a partir del dia 15, el complement arribarà al 80% del salari.





No obstant això, a partir d'aquest moment, segons UGT, que no ha signat aquest acord, l'empresa "deixa als llimbs" el que passarà, ja que vincula el complement al mateix règim de millora que s'aplica a la resta de personal de H & M Espanya, tant en botigues com en magatzem, que ja va quedar adscrit a l'anterior ERTO.





Aquest sindicat entén que serà l'empresa la que decidirà "unilateralment" el complementar o no els salaris a partir del dia 15, ja que, en l'anunci de l'anterior ERTO, va decidir millorar la prestació pública d'atur a tots els treballadors per tal de que durant aquest període mantinguessin el mateix nivell d'ingressos, encara que només durant 14 dies.





"Estem vivint una situació d'excepcionalitat i és per això que, considerant les mesures adoptades pel Govern, informem que l'empresa es veurà obligada a presentar un ERTO per causa de força major, que afectarà tot el personal de les nostres botigues", assenyalar en aquest moment la companyia tèxtil.