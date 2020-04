El FC Barcelona emprendrà accions legals contra Emili Rousaud, exvicepresident institucional del club que va presentar la seva dimissió la setmana passada, per les "greus i infundades acusacions" contra l'entitat blaugrana, en assegurar que algú havia "ficat la mà a la caixa", en una jornada en la qual l'entitat ha anunciat la remodelació de la seva Junta Directiva, amb Jordi Moix com a nou vicepresident econòmic i patrimonial.









"Davant les greus i infundades acusacions formulades pel senyor Emili Rousaud, exvicepresident institucional de club, en diverses entrevistes a mitjans de comunicació, la Junta Directiva nega categòricament qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció i, en conseqüència, ha acordat interposar la corresponent acció penal", assenyala el comunicat de l'entitat catalana després de la reunió telemàtica de la Junta Directiva.





Divendres passat, Rousaud, un dels sis directius que va presentar la seva dimissió a la Junta del FC Barcelona, ha assegurat en declaracions a Rac 1 que "algú" havia "ficat la mà a la caixa" del club blaugrana, encara que va afirmar que no té proves i que no pot assegurar qui ha estat, afegint que "no es tracta de qui és el dolent, sinó de valors".





En aquest sentit, el club va explicar que la tasca de PriceWaterhouseCoopers (PWC), l'empresa encarregada d'elaborar l'auditoria sobre els serveis de monitorització de les xarxes socials contractats pel club, "encara està en curs" i que per tant no hi ha "conclusions provisionals ni definitives".





REMODELACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA





D'altra banda, s'ha aprovat la remodelació de la Junta Directiva després de les dimissions de la setmana passada. Així, Jordi Moix ha estat nomenat vicepresident econòmic i patrimonial; Pau Vilanova, com a vicepresident institucional; Oriol Tomàs, com a vicepresident de l'àrea comercial; Marta Plana, com a secretària de la Junta Directiva; i David Bellver, com a tresorer.





A més, Javier Bordas serà el directiu responsable del primer equip de futbol, mentre que Xavier Vilajoana s'encarregarà de Barça B, del juvenil, del futbol formatiu i del futbol femení. Els directius responsables del Comitè de Compliance seran la secretària de la Junta, Marta Plana, i el tresorer, David Bellver, mentre que Joan Bladé, a més de continuar com a responsable dels equips de bàsquet, serà el responsable del Comitè de Control i Transparència.