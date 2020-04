Dimiteixen en bloc, davant notari, sis directius del Barça

En ple confinament per la crisi del coronavirus, s'anuncia Tsunami al FC Barcelona. Després que fos el mateix Bartomeu, telèfon en mà, qui convidés a deixar el seu càrrec a quatre dels seus directius (Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías i Josep Pont), dos membres més de la junta (Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia) van decidir unir-se al grup d'assenyalats per a formalitzar una dimissió en bloc.

















Bartomeu s'ha sorprès que a la dimissió es sumessin Jordi Calsamiglia i Maria Teixidor, representant del sector jove i renovador del seu govern, secretària de la junta i responsable de futbol femení. Bartomeu, cada vegada més sol, continua amb el seu pla de reestructuració, sense que ningú pugui ja replicar-li.





Els sis directius van lliurar una carta conjunta de dimissió davant notari. Maria Teixidor, secretària de la junta, va ser l'encarregada d'avisar formalment a Bartomeu que abandonen el seu equip de govern i reduïen la junta de 19 a 13 membres i d'acord amb l' article 35.4 dels estatuts de club, el president del Barça encara pot finalitzar el seu mandat fins al 2021.





Segons aquest article ara s'ha de crear una Comissió Gestora quan la dimissió, renúncia o cessament de la junta directiva es produeixi de manera simultània i generalitzada. Rep tal consideració quan el nombre de vacants és de més de l'50% dels membres en el moment de la cessació, incloent el president; de l'75%, sense el president; o quan la junta quedi reduïda a només cinc persones.





Dit article, però, xoca amb el número 33, referent a la composició de la junta. Aquest especifica que la junta ha d'estar composta "com a mínim per 14 membres" i "com a màxim per 21". De totes maneres, el president blaugrana té previst incorporar noves cares en els propers dies.





Encara que algun directiu més, fart de la deriva presidencialista i autoritària de l'entitat, havia valorat en les últimes hores unir-se a el grup dissident. Bartomeu ja ha aconseguit el que pretenia: eliminar tota veu crítica a la seva gestió després dels últims escàndols. Especialment, el dels comptes fake, l'anomenat Barçagate , pendent encara de les conclusions d'una auditoria encarregada a l'empresa Price Waterhouse Coopers .





