El deute del Barça ofega les finances del club en plena crisi del coronavirus

L'aturada futbolística pel coronavirus ha caigut com una bomba sobre les finances de tots els clubs de futbol. La manca d'ingressos per entrades i el lucre cessant per tots els contractes associats amb les trobades a onze sobre la gespa suposaran pèrdues milionàries per a l'economia del futbol.













L'equip català, que compta amb un pressupost per a aquesta temporada proper als 1.000 milions d'euros, genera gran quantitat d'ingressos... tot i que també de deute. Actualment, la capacitat d'endeutament de Can Barça és molt menor que la del seu principal adversari, el Reial Madrid.





En els últims comptes de el Futbol Club Barcelona es reconeixia un deute net de 217 milions d'euros a tancament de juny de 2019, a el temps que deixaven constància d'una "deute i creditors a curt termini" de 506 milions d'euros, un 115% més que dos anys abans. Per tant, el resultat de l'exercici passat va ser de cinc milions després d'impostos, malgrat haver ingressat 990 milions d'euros.





No obstant això, el Reial Madrid va acabar l'exercici de 2019 amb uns beneficis després impostos de 38 milions d'euros i un volum de dubtes i creditors molt inferior.