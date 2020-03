Bartomeu, insatisfet amb el futbol del Barça: "Estem en una transició per millorar el joc de l'equip"

"Una pèrdua econòmica de 6 milions d'euros". Aquest és el cost que suposarà per al FC Barcelona cada partit que es jugui a porta tancada segons el president de l'entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu.





Els sis primers milions que el club deixarà d'ingressar es deuen a les entrades del Barça-Nàpols del proper 18 de març, que finalment es jugarà sense públic. Els aficionats del Nàpols havien adquirit unes 5.000 localitats que hauran de ser reabonades amb preus que es mouen en una forquilla entre 134 i 269 euros.





En el transcurs d'un col·loqui al Círculo Ecuestre, Bartomeu ha afirmat que després de la reunió amb la Generalitat, "hem estat responsables perquè l'important és respectar les normes". "Per a nosaltres, en matèria de salut una recomanació és com una obligació i ja hem anunciat que jugarem a porta tancada davant el Nàpols", ha tancat el primer directiu.









Quan queda un any perquè se celebrin eleccions internes al club, Bartomeu ha deixat clar que "no penso avançar les eleccions i acabaré el meu mandat el 2021". Després de la polèmica per la contractació de l'empresa I3Ventures, que presumptament va desplegar una campanya de descrèdit contra adversaris de l'actual presidència, Bartomeu ha volgut llançar un missatge d'unitat.





"Ja vaig contestar a això fa un parell de setmanes o tres, el Barça no ha encarregat a ningú que vagi en contra de ningú a la xarxes socials. El Barça el que va fer el 2017 va ser fer un seguiment de les xarxes socials. No he donat mai cap instrucció a ningú que faci això. no he donat cap instrucció. Vaig parlar amb els jugadors i em van dir que estigués tranquil que saben que no és veritat".





Bartomeu assumeix el seu últim any de mandat amb la voluntat de canalitzar l'Espai Barça, un projecte que està pendent d'un referèndum als socis que per al president és indefugible, tot i que confessa que encara no té data.





Finalment, no podia faltar una qüestió sobre la transició que està experimentant el vestuari des que ha aterrat Setién com a entrenador del primer equip: "tot és millorable i ara estem en una fase de millora perquè el joc de l'equip és millorable. Sóc molt optimista però hem de tenir paciència, estar motivats i tenir ambició".





Bartomeu ha donat per tancada la polèmica entre Messi i Abidal pel rendiment dels jugadors i encara ha tingut temps de donar un tranquil·litzador apunt final: "Messi seguirà al Barça i es retirarà al Barça".