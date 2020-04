El Tercer Sector reclama a la Generalitat un "pla de xoc de caràcter urgent"

La Confederació Empresarial de l'Tercer Sector Social de Catalunya ha reclamat a la Generalitat i als la resta d'administracions públiques un "pla de xoc de caràcter urgent" per assegurar la sostenibilitat econòmica de les entitats socials, especialment involucrades en la lluita contra el coronavirus.









En un comunicat aquest dimarts, la Confederació ha remarcat el seu suport i acompanyament als col·lectius més vulnerables de la societat durant la pandèmia, "que ja de per si es troben en situació de fragilitat i que ara més que mai requereixen de suports especialitzats per no quedar-se enrere ".





Per això, entre altres mesures, demanen activar línies d'ajudes directes per a cobrir les conseqüències econòmiques de l'Covid-19, facilitar la liquiditat de les entitats socials amb el "pagament immediat de factures i subvencions pendents", i incrementar la dotació econòmica dirigida a serveis socials i d'atenció a les persones en els pressupostos de l'any 2020.