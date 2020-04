Nadia Calviño: "El tercer sector és fonamental per al nostre estat de benestar i estem treballant amb ells per superar aquesta crisi"

El tercer sector és un actor rellevant en el desenvolupament social i econòmic de la nostra societat. La vicepresidenta Tercera, Nadia Calviño, és conscient. Govern i tercer sector treballen per trobar solucions als problemes que planteja aquesta crisi derivada de la pandèmia de coronavirus.













A pregunta de CatalunyaPress la vicepresidenta Calviño ha expressat que per al govern "el sector de les cures és absolutament fonamental. Ho és per al nostre estat de benestar, en una situació normal, però encara més, en aquesta situació extraordinària en què ens trobem ".





Calviño, al temps ha esmentat "la importància d'atendre a la seguretat dels treballadors del tercer sector i de l'àmbit de les cures en particular". En aquest sentit ha informat que "la ministra de Treball està posant en marxa un grup per veure quines serien els protocols adequats per protegir la seguretat i la salut dels treballadors en aquest àmbit tan important per a nosaltres ".





Dins el treball col·laboratiu que estan duent a terme "és precisament amb ONCE , una de les entitats amb les que hem col·laborat en el Xat Boot". I és que aquest dimecres, el govern ha presentat en societat el seu assistent conversacional per atendre dubtes sobre el coronavirus. Un sistema, amb el qual es busca resoldre les necessitats de les persones grans que sí que poden comunicar-se de forma oral però no mitjançant altres mitjans de comunicació electrònica.





Calviño ha manifestat que aquest Xat Boot que funciona per whatssap "és un instrument pensat per a la gent gran, però també, per a les persones discapacitades" i és la raó per la qual "hem tingut un diàleg, amb aquest tercer sector, per poder buscar aquelles especificitats que poguessin ajudar més i utilitzar aquestes apps com un instrument d'integració, a més d'un instrument de resposta de la crisi del coronavirus ".





Salvador Illa: "Els protocols sanitaris en constant revisió tindràn en consideració les aportacions que ha fet COCARMI".













El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya ha denunciat aquesta setmana que s'apliquen directrius ètiques mèdiques que discriminen les persones amb discapacitat en l'atenció sanitària. COCARMI és conscient "de l'escassetat de recursos i l'elevada pressió assistencial en el sistema sanitari, però això no pot portar a pràctiques de priorització emparades en la suposada menor esperança de vida de les persones i que són contràries a la seva dignitat. La discapacitat no pot ser mai per si mateixa un motiu que prioritzi l'atenció d'aquells que no tenen discapacitat. Les persones amb discapacitat són encara un col·lectiu social sotmès a "discriminació estructural i sistemàtica".





Preguntat sobre el tema per CatalunyaPress el ministre Illa ha asseverat en la seva resposta: "els protocols que hem anat elaborant, estan sempre en procés de revisió, permanent. Els elaboren tècnics en la Comissió Interterritorial de Salut i els estem enriquint. Sens dubte prendrem en consideració les aportacions que ha fet COCARMI ".





COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya. A Catalunya hi ha més de 582.000 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. COCARMI forma part de el Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que representa 3,8 milions de persones amb discapacitat de 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d'Entitats de Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT).





VÍDEO DE LA RODA DE PREMSA DE MONCLOA AMB LES PREGUNTES DE CATALUNAPRESS