Els presos catalans podran sortir a treballar des de dimecres

Els presos a Catalunya classificats amb tercer grau o als qui s'aplica l'article 100.2 del Reglament penitenciari per treballar podran sortir de la presó a partir de dimecres per acudir als seus centres de treball, si els seus llocs de treball pertanyen a un dels sectors que han reprès la activitat durant l'estat d'alarma.





La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha explicat en un comunicat aquest dimarts que podran anar a treballar tant els presos que s'han confinat a casa com els que segueixen a la presó: aquests últims canviaran a cel·les de l'àrea d'ingressos o seran traslladats a centres oberts, per evitar el contacte amb els presos que no surten a l'exterior i limitar els contagis.





Així, a partir de dimecres recuperaran les sortides basant-se l'article 100.2 aquells presos que ho feien servir abans del confinament per treballar, però no els que ho feien servir per fer voluntariat o tenir cura d'un familiar, que són els altres dos supòsits que preveu el Reglament.





Per tant, l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa no recuperaran per ara els permisos de sortida, ja que usaven el 100.2 per tenir cura de familiars, mentre que per a la resta de presos de l'1-O dependrà de si les empreses on acudien treballar mantenen l'activitat.





A Catalunya hi ha 1.841 presos qualificats en tercer grau, però només 188 passen el confinament a la presó, mentre que la resta ho fan a casa en virtut de l'article 86.4 del Reglament penitenciari, que les presons han atorgat a un gran nombre d'interns arran de la pandèmia i revisaran un cop acabi l'emergència sanitària.













També hi ha 22 persones que fan servir els permisos del 100.2 per sortir a treballar, i cap d'elles ha passat el confinament a casa, una mesura que es va aplicar a altres presos per reduir el nombre d'interns a les presons i així el risc de contagis.





Fins ara, han estat diagnosticats de coronavirus 58 presos: quatre ja han rebut l'alta, 16 estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa (Barcelona), 32 en la unitat hospitalària de la presó de Quatre Camins (Barcelona), dos a la de Brians 2, dos a la infermeria de Brians 1, un a un hospital públic i un altre passa la malaltia a casa seva.