El rebuig de la Generalitat a l'hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca arriba als tribunals

El Jutjat de Primera Instància 5 de Martorell (Barcelona) investiga el rebuig de la Generalitat a obrir l'hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), arran de la denúncia d'un particular contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per presumpta comissió d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.





En una resolució signada el dilluns, el jutjat dóna dos dies a la Conselleria de Salut perquè expliqui qui va ordenar instal·lar l'hospital de campanya que va muntar la Guàrdia Civil, així com qui va denegar la seva obertura i per què.





A més, demana a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell que, també en un termini de dos dies, informe de "si durant els últims quinze dies s'han deixat d'ingressar pacients per falta de capacitat hospitalària i, si escau, on han resultat derivats".