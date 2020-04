Un jutjat investiga el rebuig de la Generalitat a l'hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca

El Jutjat de Primera Instància 5 de Martorell (Barcelona) investiga el rebuig de la Generalitat a obrir l'hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), arran de la denúncia d'un particular contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per presumpta comissió d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.









En un acte signat el dilluns, la jutgessa dóna dos dies a la Conselleria de Salut perquè expliqui qui va ordenar instal·lar l'hospital de campanya que van muntar la Guàrdia Civil i l'Exèrcit, així com qui va denegar la seva obertura i per què, segons publica 'El Mundo '.









A més, demana a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell que, també en un termini de dos dies, informe de "si durant els últims quinze dies s'han deixat d'ingressar pacients per falta de capacitat hospitalària i, si escau, on han resultat derivats ".





L'acte recull les diligències sol·licitades pel demandant i per la Fiscalia, i també demana a la Comandància de la Guàrdia Civil informar sobre l'autorització per muntar l'hospital i la denegació per obrir-lo, i a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aclarir quina ha estat la seva participació en el muntatge de l'hospital temporal.





DECISIÓ "INJUSTIFICADA"

El denunciant considera "injustificada la falta d'autorització" i creu que el motiu va ser que l'havien muntat efectius de la Guàrdia Civil i de la Unitat Militar d'Emergències (UME), i sustenta els seus arguments amb enllaços, que l'acte destaca que dirigeixen a un sol diari digital, Crònica Global, ja un sol compte de Twitter, un perfil personal.





També assegura que l'Hospital de Martorell ha quedat saturat i no s'ha atès correctament als pacients, que creu que haurien tingut millor atenció amb l'hospital de campanya obert i que hi hagués "evitat la seva mort, no havent-se adoptat de forma conscient els mitjans necessaris per raons ideològiques ".





La denúncia es va presentar dimecres 8 d'abril, i el dijous 9 el Jutjat es va inhibir en favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que tots dos demandats són aforats, si bé la jutge instructora pot continuar per ara amb la investigació fins que s'adopti una decisió.