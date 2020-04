L'IPC cau a mínims no registrats des d'agost de 2016 després de baixar set dècimes al març

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,4% el passat mes de març en relació a el mes anterior i va retallar set dècimes la seva taxa interanual, fins al 0,0%, registrant així un descens més pronunciat del que s'esperava i seu menor nivell des de l'agost del 2016, segons les dades definitives publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que inicialment va calcular que la taxa de març seria del 0,1%.









Amb aquest descens de set dècimes, l'IPC interanual encadena dos mesos consecutius de retrocessos. D'aquesta manera, després d'arrencar l'any en el 1,1%, l'IPC ha perdut més d'un punt en dos mesos.





Estadística ha atribuït la retallada de la taxa interanual de l'IPC de març a el comportament dels carburants, del transport aeri de passatgers, de l'electricitat, dels paquets turístics i dels hotels, cafès i restaurants.





Amb la dada de març, la taxa interanual de l'IPC encadena 43 mesos en valors positius i implica que els preus s'han estancat respecte als que hi havia fa un any.





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir al març en el 1,1%, de manera que se situa 1,1 punts per sobre de l'IPC general.





En el tercer mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) va situar la seva taxa anual en el 0,1%, vuit dècimes menys que al febrer.