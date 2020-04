La CEOE exigeix al Govern espanyol que aparti Iglesias de la negociació amb les empreses

La CEOE ha exigit al Govern central que Pablo Iglesias no formi part de l'equip de negociació econòmic durant la crisi delcoronavirus. El malestar a la patronal va esclatar quan el vicepresident segon va donar per fet que la CEOE donaria suport a la renda mínima que està dissenyant el Ministeri de Seguretat Social dirigit per José Luis Escrivá.





Segons informa 'El Confidencial', el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va cridar personalment al president del Govern central per exigir que Iglesias abandonés els assumptes econòmics.





Després d'aquesta trucada, la CEOE va emetre un comunicat en què, sense esmentar-lo directament, carregava contra Iglesias. "Davant la possibilitat que el Govern espanyol aprovi pròximament un nou ingrés mínim vital, des CEOE i Cepime [la patronal de les pimes] volem aclarir que, al temps que compartim que cap ciutadà pot quedar desatès en aquesta crisi econòmica sobrevinguda per la pandèmia del Covid-19, en cap moment se'ns ha fet partícips de la negociació de tal iniciativa, ni s'ha sotmès a la seva discussió en el diàleg social, tal com ha transcendit en mitjans de comunicació i xarxes socials".





"En aquests moments, davant la manipulació interessada i la deslleialtat al diàleg social i als empresaris espanyols, ens sentim pressionats perquè donem suport a una proposta de partit, que res té a veure amb un acord consensuat en el que hauria de ser la llera habitual amb els interlocutors socials".





No és la primera vegada que el líder de Podem intenta presentar mesures econòmiques en discussió com a realitats ja pactades per l'Executiu. Iglesias va intentar sense èxit la nacionalització de companyies claus durant la pandèmia, el retard en la sortida de la hibernació empresarial o l'avançament de l'ingrés mínim vital que està dissenyant Escrivà.





Encara que de moment Sánchez i la resta de ministres socialistes han evitat que les propostes d'Iglesias cobrin força, el secretari general de la formació estatge està aprofitant la pandèmia per colar sense avisar mesures no consensuades per intervenir l'economia espanyola.