Penes de 25 i 20 anys per a Rosa Peral i Albert López pel crim de la Guàrdia Urbana

L'Audiència de Barcelona ha condemnat culpables de crim de la Guàrdia Urbana a Rosa Peral i Albert López, agents de la policia local barcelonina, per assassinar el nuvi d'ella i també agent, Pedro R.

MÉS INFORMACIÓ El jurat declara culpables d'assassinat amb traïdoria als acusats de crim de la Urbana





L'Audiència decreta 25 anys de presó per a Rosa Peral i 20 anys per a Albert López. Tots dos hauran de pagar una indemnització de 885.000 euros a la família de la víctima.





El jurat va declarar el dilluns 23 de març a tots dos acusats culpables d'assassinat amb traïdoria, amb 8 vots a favor en el cas de Peral i 7 en el de López, pel crim que va ocórrer la nit de l'1 de maig de 2017 a la casa on convivien la víctima i l'acusada, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).





La sentència recull, tal com va considerar provat el jurat, que Peral i López consideraven que Pedro R. "per diverses raons, obstaculitzava la seva relació" i per això li van matar, i van cremar el cadàver dins del cotxe de Pedro R. la nit després del crim, per al que el van traslladar cap a una pista forestal al costat del pantà de Foix.